WandaVision : [SPOILER] pourrait faire une apparition

L’arrivée de Disney+ sur le marché des plateformes de streaming va ouvrir encore plus le champ des possibilités pour le Marvel Cinematic Universe. La série WandaVision sera liée au prochain film Doctor Strange et pourrait d’ailleurs accueillir un personnage.

Disney doit se frotter les mains maintenant que sa plateforme est en service. En misant sur le petit écran, qui est un marché en pleine explosion, la firme de Mickey sait qu’elle va pouvoir travailler ses licences sous différentes formes en faisant en sorte que les deux mondes soient dans un constant rattachement. Comme si ce n’était pas suffisant au cinéma, le MCU va s’agrandir sur Disney+, avec une belle liste de séries déjà annoncée. Certaines prolongeront ce qu’on a vu dans les trois précédentes phases, en se focalisant sur des personnages existants. Puis, d’autres vont être des portes d’entrée pour introduire les petits nouveaux. L’un des projets en préparation est la série WandaVision.

Doctor Strange dans WandaVision ? De la pure logique

Comme son titre le laisse explicitement entendre, elle suivra les deux personnages campés par Elizabeth Olsen et Paul Bettany. L’histoire devrait débuter dans les années 50 avec un ton très proche de la sitcom. Ce n’est qu’ensuite que la partie plus spectaculaire va arriver. Une drôle de combinaison qu’on n’attendait pas dans l’univers Marvel. La question de la temporalité, aussi, est énigmatique car les deux héros n’existent pas dans les 50’s. La clé se trouvera sûrement dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La future utilisation du multivers est un début d’explication logique et, pour lier le tout, une rumeur prétend d’ailleurs que Benedict Cumberbatch a été vu sur le tournage, ce qui veut dire que Doctor Strange pourra faire une apparition dans le show. On parle même d’une implication uniquement dans le dernier épisode de la saison, ce qui tombe sous le sens pour faire le liant avec son aventure en solo attendue au cinéma.

La rumeur demande, comme toujours, une confirmation. Mais elle paraît tellement logique qu’on n’a aucun mal à y croire. Reste encore à comprendre comment toute la série WandaVision va s’agencer afin d’arriver à ce point final. Ça, il est encore trop tôt pour en parler. Elle arrivera sur Disney+ en 2021, avant que Doctor Strange 2 ne sorte le 5 mai de cette même année.