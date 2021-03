WandaVision théorie : et si la Vision blanche était en fait Ultron déguisé ?

Le dernier épisode en date de « WandaVision » a révélé que le S.W.O.R.D a reconstruit une nouvelle Vision. Celle-ci, unicolore blanche, est au centre de nombreuses théories. Certains pensent en effet qu'elle pourrait être une réincarnation de Ultron.

WandaVision : présentation de la nouvelle Vision

A la fin de l'épisode 8 de WandaVision , le public apprend que le directeur de S.W.O.R.D a conservé la dépouille de Vision pour reconstruire un nouvel androïde. Pour arrêter Wanda et sa folie à Westview, l'organisation gouvernementale décide d'activer cette arme. Une Vision toute blanche, qui semble prête à en découdre.

WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

Dans les comics, Jack Byrne, à travers l'arc Vision Quest, raconte la mise en place d'une toute nouvelle Vision. Après sa mort présumée, Vision est reconstruit par le gouvernement pour en faire une arme de destruction massive. Si l'androïde n'est pas foncièrement mauvais, il ne ressent plus aucune émotion, ni aucune empathie envers la race humaine. Il devient alors un objet dénué de vie, extrêmement dangereux, car il est dans la capacité de prendre des décisions qui vont à l'encontre des trois lois de la robotique d'Asimov. Ce nouvel aspect de Vision entraîne la destruction de son couple avec Wanda Maximoff. Quant à la couleur blanche, elle a été imaginée par Roy Thomas et John Buscema, pour accompagner son ton spectral et fantomatique. Entre ça et la perte de ses enfants, White Vision a marqué le début de la descente aux enfers pour Wanda.

Ultron bientôt de retour dans le MCU ?

Ultron est un personnage ultra culte des comics. Il a été le grand antagoniste des Avengers le temps d'un seul film. Une représentation assez décevante de ce méchant emblématique des comics, qui n'a pas eu le droit à l'adaptation qu'il méritait réellement. Avengers : l'ère d'Ultron a aussi été l'occasion d'introduire trois nouveaux personnages : Vision (Paul Bettany), Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vif Argent (Aaron Taylor-Johnson).

Avengers : l'ère d'Ultron ©Marvel Studios

Normalement, Vision a tué le dernier Ultron à la toute fin du film, lors de la bataille en Sokovie. Dans la suite du Marvel Cinematic Universe (MCU), il n'y a absolument aucune référence qui pourrait suggérer qu'Ultron a survécu. Dans Avengers : Infinity War, Vision trouve à son tour la mort des mains du puissant Thanos. Puis, dans WandaVision le public apprend que Wanda a recréé Vision de toutes pièces à Westview, et que le cadavre de son défunt mari est toujours au S.W.O.R.D. Alors qu'il est censé être démantelé et détruit, l'organisation a préféré le conserver pour fabriquer une toute nouvelle Vision. En l'absence de la pierre mentale, qui lui donnait une grande partie de sa sensibilité humaine, White Vision n'est qu'une boîte de conserve vide à plusieurs millions de dollars.

Et si White Vision était Ultron ?

C'est une nouvelle théorie qui vient d’émerger sur la toile. Certains fans pensent que White Vision pourrait en fait être une réincarnation d'Ultron. Déjà, parce que les deux personnages sont étroitement liés. Après tout, Tony Stark a créé Vision à partir d'Ultron. Dans Avengers : l'ère d'Ultron, c'est Vision qui tue le tout dernier drone du robot maléfique. Alors que le super-vilain est débranché d'internet, il ne peut plus fuir ses enveloppes métalliques. Et tandis que tous les robots ont été détruits, il n'en reste qu'un seul. Vision va à sa rencontre avant de le briser.

Mais difficile de savoir si Vision a réellement atomisé Ultron, ou s'il a préféré absorber sa conscience. Après tout, Vision avait une perception sacrée de la vie, et Ultron avait tout de vivant à ses yeux. Plutôt que de l’annihiler, il y a de grandes chances pour que Vision ait absorbé sa conscience, pour l'enfermer dans son esprit. De même, la mort d'Ultron n'a jamais été réellement établie, mais plus suggérée par Joss Whedon.

Vision (Paul Bettany) - Avengers : l'ère d'Ultron ©Marvel Studios

Et puis de toute façon, Vision est un peu Ultron. Comme le dit Bruce Banner dans le film, Vision est composé d'une construction complexe de superpositions. Il confirme que l'androïde est un mélange de JARVIS, de Tony Stark, de Bruce Banner, de la pierre de l'esprit et d'Ultron. Maintenant que White Vision a débarqué, il est possible que l'identité d'Ultron ait pu prendre le contrôle sur les autres...

En tout cas, si White Vision est une nouvelle représentation d'Ultron, ceci n'annonce rien de bon pour Wanda. Et plus largement pour l'avenir du MCU. Créé en 1968 par Roy Thomas et John Buscema, Ultron est un des pires ennemis des Avengers. Sur le site IGN, il apparaît à la 23ème place du top 100 des meilleurs méchants de comics. Et beaucoup de fans aimeraient revoir ce personnage emblématique, parce que l'adaptation de Joss Whedon demeure très décevante...