WandaVision : théories et explications sur le début de série

Quelques semaines après la fin de la saison 2 de "The Mandalorian", Disney+ reste sur le devant de la scène avec le lancement de "WandaVision". La première série du MCU nous a offert deux premiers épisodes et nous laisse déjà avec une tonne d'interrogations.

WandaVision : des débuts remarqués

Deux épisodes pour commencer. Marvel a été généreux pour le lancement de WandaVision, en nous donnant directement une double dose. Cette introduction étendue n'est pas illogique dans l'esprit, le contenu de chaque segment étant plutôt maigre. Nos deux héros vivent leur petite vie puis, parfois, des événements vont les interloquer. Si vous vous attendiez à avoir tous les enjeux posés d'emblée, vous avez fait fausse route.

Avant de parler de la série, remettons brièvement les choses dans leur contexte. WandaVision est le premier projet de la phase 4 du MCU et il aura des connexions avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le début a beau se dérouler dans le passé, nous ne sommes pas dans un préquel mais bien dans la continuité des faits d'Avengers : Endgame. Vision est mort à cause de Thanos, ce qui rend sa présence très mystérieuse.

Une relecture de House of M ?

Lors de la promotion, tout le monde s'était accordé à penser que Wanda était en train de se construire une réalité parallèle dans laquelle son mari est toujours avec elle. Si ce n'est peut-être pas exactement ça qu'il se passe, nous devrions être dans une configuration où le personnage d'Elizabeth Olsen est responsable de cette dimension. Nous aurions en conséquent une version revisité des comics House of M, dans lesquels Wanda est devenue une force incontrôlable et a créé une dimension parallèle la coupant du reste du monde.

WandaVision ©Disney+

Il se peut que Marvel ait revisité House of M en montrant une Wanda dévastée par la mort de son amour, qui passe après celle de son frère, Vif-Argent (tué par Ultron). On a déjà eu des preuves de sa puissance et elle peut être en capacité de se fabriquer une prison mentale. À l'intérieur, tout est comme elle le veut. Son quotidien est classique : elle fréquente le voisinage, s'est mariée, a des enfants. Rien de très passionnant.

Sauf qu'elle va assister à des choses qui la troublent. Un petit hélicoptère va tomber dans son jardin. Un apiculteur qui émerge d'une bouche d'égout. Une radio qui déraille et veut communiquer avec elle. Ces petits instants lui montrent qu'elle peut perdre ce qu'elle vit. Son intérêt est évidemment de rester dans cette bulle, de passer encore du temps avec Vision. Elle n'hésite d'ailleurs pas à le manipuler quand elle rembobine le temps lors de l'apparition de l'apiculteur. Ainsi, son mari n'a jamais vécu ce moment et ne se posera pas de questions suspicieuses.

Qu'attendre de cette histoire ?

L'aspect sitcom prend tout son sens car il confère à l'ensemble une ambiance préfabriquée, où tout est faux. Ce ne sont que des clichés, des lieux communs, des situations essorées. La série est un hommage aux anciennes séries autant qu'une parodie. Face à tout ça, on peut se demander comment Wanda va revenir dans la réalité ? Le plan final du dernier épisode est particulièrement intéressant car il montre quelqu'un en train de regarder sur son écran le programme WandaVision.

WandaVision ©Disney+

Cette personne appartient au SWORD (le logo apparaît sur un écran à gauche) et tout prend un peu plus de sens. Pour rapidement vous la situer, cette organisation est présentée dans les comics pour veiller aux bons rapports avec les entités extraterrestres. Là, on sait qu'elle a été un peu revue dans le MCU pour surveiller des armes humaines. Ce qu'est Wanda. On rejoint quelque part House of M, quand le personnage devait être neutralisé car il représentait un danger. Sa tristesse après la perte de Vision peut la transformer en une sacrée menace.

Une théorie qui s'entend est que le SWORD surveille Wanda dans son délire. Soit pour vérifier qu'elle ne fasse pas des dégâts dans la réalité. Ou alors pour essayer de la ramener à la raison et lui demander de l'aide. Les deux cas sont à envisager mais on peut aussi lancer une théorie différente. Durant l'épisode 2, une radio prononce le nom de Wanda à plusieurs reprises, comme si quelqu'un voulait lui parler. Le ton de la voix n'a pas l'air de lui vouloir de mal mais plutôt d'établir un contact. Nous pourrions alors nous dire que Wanda a été faite prisonnière par le SWORD et qu'elle comprend peu à peu la supercherie. Comme dans The Truman Show, où Jim Carrey incarne le héros d'un programme télé malgré lui. Mais ce cas de figure se tient un peu moins, sinon pourquoi l'héroïne aurait-elle volontairement remonté le temps pour empêcher Vision de voir l'apiculteur ? Elle a davantage l'air de savoir où elle se trouve. Reste à savoir ce qu'il adviendra de son compagnon quand elle retournera dans le présent.