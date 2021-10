WandaVision : un spin-off sur Agatha Harkness est en préparation sur Disney+

Disney et Marvel Studios viennent d'annoncer la mise en chantier d'un spin-off de la série « WandaVision ». Ce show, qui sera diffusé sur Disney+, va se concentrer sur Agatha Harkness, l'antagoniste incarnée par Kathryn Hahn.

WandaVision : première série du MCU et premier succès

Sortie en janvier 2021 sur Disney+, la série WandaVision a ouvert la phase 4 du Marvel Cinematic Universe (MCU). Dirigé par Jac Schaeffer, le show, composé de 9 épisodes, a raconté les nouvelles aventures de Wanda Maximoff et de Vision. Le récit se place après les événements d'Avengers : Endgame. Wanda, toujours incarnée par Elizabeth Olsen, n'a pas réussi à se remettre du décès de son grand amour : Vision. Elle décide alors de créer une réalité alternative où Vision, toujours interprété par Paul Bettany, revient à la vie.

WandaVision ©Marvel Studios / Disney+

Porté par un concept très fort, la série WandaVision a offert une brillante ouverture sur la nouvelle ère du MCU. Une phase 4 qui va se diviser entre les séries et les films, et axer son intrigue globale sur le multivers. La série a largement été acclamée par les critiques, et a accumulé 23 nominations aux Emmy Awards.

Un spin-off sur Agatha Harkness est en préparation

En plus du retour de La Sorcière Rouge et de Vision, la série a également présenté de nouveaux personnages comme Monica Rambeau et Agatha Harkness. Cette dernière, incarnée par Kathryn Hahn, s'est avérée être la principale antagoniste du show. Cette sorcière, vieille de plusieurs siècles, s'est jouée de la fragile Wanda, pour arriver à ses fins. Bien évidemment, La Sorcière Rouge est parvenue à inverser la tendance et à se défaire de l'emprise d'Agatha Harkness. Cette dernière a été remise aux autorités.

Agatha Harkness (Kathryn Hahn) - WandaVision ©Marvel Studios / Disney+

Ce n'est donc pas une surprise que de voir l'antagoniste revenir dans une production du MCU. Disney et Marvel Studios viennent en effet d'annoncer la production d'un spin-off centré sur Agatha Harkness. Cette série, qui sortira sur Disney+, verra évidemment le retour de Kathryn Hahn dans la peau de cette mystérieuse sorcière. Logiquement, le but sera d'explorer ses origines, et son passé trouble. Le show est décrit par Variety comme une comédie noire, bien que les détails de l'intrigue restent pour le moment secrets. Jac Schaeffer, scénariste et showrunner de WandaVision, va visiblement revenir à la direction de ce nouveau projet.