WandaVision : un spin-off sur Darcy et Jimmy Woo ? Une actrice répond

Vue dans les deux premiers films Thor, Darcy Lewis a fait son retour dans le Marvel Cinematic Universe avec la série "WandaVision" diffusée sur Disney+. Elle a pu côtoyer Jimmy Woo, lui aussi personnage très secondaire de l'univers. Les fans militent pour les voir ensemble dans un spin-off et Kat Dennings voit cette possibilité d'un bon œil.

WandaVision : les seconds couteaux prennent le pouvoir

Marvel a décidé de dédier les productions pour le petit écran à l'introduction de nouveaux personnages ou au développement de ceux déjà connus mais condamnés jusqu'ici à jouer les seconds rôles. La toute première création pour Disney+, WandaVision, a très clairement mis en évidence ces intentions. Monica Rambeau (Teyonah Parris), qui va ensuite partager l'affiche de The Marvels, a fait son apparition. Pendant que Wanda (Elizabeth Olsen) a pu bénéficier d'une évolution majeure.

D'autres seconds couteaux ont aussi pu avoir de l'espace pour s'exprimer. On pense à Darcy Lewis (Kat Dennings) et Jimmy Woo (Randall Park), qui ont tenté de faire la lumière sur les événements de Westview. Le public a aimé leur apparition et les voir ensemble. À tel point qu'on a pu entendre certaines voix réclamer un spin-off dans la veine de X-Files sur ce tandem. Un projet qui n'a jamais été dans les plans de Marvel et qui ne devrait pas devenir une réalité dans un avenir plus ou moins proche.

Darcy Lewis (Kat Dennings) - WandaVision ©Disney+/Marvel Studios

Un spin-off sur Darcy et Jimmy Woo ?

Interrogée sur le sujet au micro de PopCulture, Kat Dennings n'a pas caché son enthousiasme et son envie de voir un projet de la sorte se monter :

Je pense qu'ils ont pris note de tous les commentaires. Je le ferais sans hésiter !

Tout reste possible et l'idée peut faire son chemin du côté de chez Marvel. La complémentarité entre les deux personnages mérite d'être explorée. Mais l'idée semble trop secondaire par rapport aux enjeux du MCU et c'est sûrement ce qui peut bloquer. Malheureusement pour Kat Dennings, aucune nouvelle apparition de sa part n'est programmée au cinéma ou à la télévision - à moins que nous ne soyons pas au courant. Pour son compère Randall Park, on l'attend au casting d'Ant-Man and the Wasp : Quantumania.

Marvel va communiquer sur ses prochaines productions lors du Disney+ Day qui aura lieu en novembre. Cet événement, dans la lignée de l'Investor Day de 2020, aura pour but de faire des annonces. Il nous semble peu probable qu'un show sur Darcy/Woo soit présenté à cette occasion, mais on peut tout à fait espérer obtenir des nouvelles de ces personnages à ce moment.