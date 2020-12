WandaVision : une nouvelle bande-annonce pour la série Marvel

À l'occasion du Disney Investor Day une nouvelle bande-annonce de "WandaVision" a été dévoilée. La série Marvel prévue sur Disney+ arrivera sur le petit écran à partir du 15 janvier 2021.

WandaVision, la très attendue série Marvel de Disney+

Après avoir développé un univers étendu au cinéma, Marvel Studios et Disney ont décidé de s'attaquer au petit écran. Grâce à la plateforme Disney+, plusieurs super-héros vont avoir droit à leur série. Ce sera le cas de Wanda, alias la Sorcière rouge, et de Vision. Tous les deux seront réunis dans WandaVision prévue pour le 15 janvier 2021 sur Disney+. Il s'agira donc de la première série issue du Marvel Cinematic Universe (MCU), puis viendront Loki, Falcon et le Soldat de l'Hiver ou encore Hawkeye.

Dans WandaVision, l'ambiance sera bien différente de tout ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent dans le MCU puisque les deux héros vivront dans une banlieue idéalisée et navigueront à travers les époques avant de prendre conscience qu'ils sont bloqués dans des sitcoms. À l'occasion du Disney Investor Day, Marvel a dévoilé une seconde bande-annonce, à découvrir en une d'article.

Une ambiance surprenante

C'était déjà le cas avec la première bande-annonce, mais à nouveau on découvre la Sorcière rouge dans un décor de sitcom à l'ancienne, rappelant fortement Ma sorcière bien-aimée (1964-1972). Même époque, même style humoristique avec les rires enregistrés, et scénario similaire avec cette sorcière/femme au foyer mariée à "un humain". Puis l'époque évolue. On passe à de la couleur, avec des cheveux longs et des pantalons "pattes d'éph" renvoyant aux années 1970. C'est là que les choses vont sembler se compliquer, que Wanda va prendre conscience qu'elle n'est pas dans le monde réel et tenter de sortir avec ses amis de ce piège.

WandaVision ©Disney+

Ce concept est intéressant et promet visuellement. Il avait déjà été utilisé chez DC avec la série Legends of Tomorrow avec l'épisode 14 de la saison 5. C'était déjà un grand moment à l'échelle de la série DC diffusée par la CW, on peut donc espérer beaucoup de choses de la part du show Marvel.

Et des détails importants

Evidemment, en plus de nous dévoiler un peu plus l'esthétique et l'ambiance de la série, deux choses sont à retenir de cette bande-annonce. D'abord, il semblerait que Wanda soit enceinte. On peut voir, au-dessus d'un lit, une sorte de mobile pour bébé se transformer en papillon, après quoi un plan montre Vision en train de toucher le ventre de Wanda. Une autre manière de l'évoquer après un plan rapide de la première bande-annonce qui montrait le couple avec chacun un bébé dans les bras.

Puis, l'autre élément à retenir est la pierre de l'Esprit, détachée de Vision, qui apparaît devant Wanda avant d'exploser. Une scène qui nous renvoie aux événements tragiques de Avengers : Infinity War. De quoi lancer bon nombre d'hypothèses sur ce qui se déroulera dans WandaVision. On se demande déjà d'où vient cette voix qui communique avec Wanda et semble vouloir l'aider à sortir de ce monde, ou encore quelle sera l'implication de Darcy Lewis (Kat Dennings, introduite dans Thor) qui apparaît en fin de bande-annonce, et l'importance de Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Réponse le 15 janvier 2021 sur Disney+.