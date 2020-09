WandaVision : une première bande-annonce loufoque pour la série Marvel

Le couplé formé par Elizabeth Olsen et Paul Bettany se montre dans la première bande de "WandaVision". La série Marvel pour Disney+ se pare d'un noir et blanc rétro dans cet aperçu qui confirme que l'esprit sitcom va être convoqué, pour un résultat forcément atypique.

WandaVision : c'est quoi cette série ?

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le futur du Marvel Cinematic Universe s'annonce excitant et surprenant. Pas grand chose ne dépassait jusque-là dans l'univers, avec une progression assez prévisible encadrée par les épisodes Avengers. Mais ce qui se prépare intrigue, sur le papier. Entre l'introduction des nouveaux personnages, l'arrivée des séries pour compléter les films et certains choix audacieux, nous sommes stimulés par la direction que prend le studio.

La série WandaVision est l'un des symboles de ce renouveau. Elle convoque les figures que sont Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) pour leur offrir une aventure en solo. Ils étaient, pour le moment, assez secondaires par rapport à d'autres héros. Comme Loki ou Faucon et le Soldat de l'Hiver, un passage à la télévision va les mettre sur le devant de la scène. Le couple formé par ces deux êtres aux puissants pouvoirs se retrouve propulsé dans une ère rétro. Coulant des jours heureux dans une banlieue pavillonnaire tout ce qu'il y a de plus conventionnelle, ils vont se rendre compte que quelque chose cloche et qu'ils pourraient ne pas être dans la réalité.

Avec la bande-annonce, nous n'en savons toujours pas plus sur le scénario. Un gros indice est cependant donné quand Vision pense comprendre qu'il est mort au détour d'un dialogue avec le personnage incarné par Kathryn Hahn. Ce qui est totalement vrai dans la continuité du MCU, le personnage a été tué dans la guerre contre Thanos. Wanda n'est pas morte mais comment est-ce possible qu'ils se retrouvent ensemble dans cette réalité ? Là est toute la question. Le couple sait qu'il n'est pas à sa place, sans arriver à mettre des mots sur leurs doutes. La clé se trouve sûrement dans le lien que va entretenir la série avec le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness réalisé par Sam Raimi. Tout porte à croire qu'on touche au multivers avec WandaVision et que les deux personnages sont au coeur d'une réalité parallèle.

Marvel innove avec une série surprenante

Si on ne comprend pas plus l'histoire, on peut en revanche en voir beaucoup plus sur la forme. Et la sentence ne souffre d'aucune contestation : WandaVision ose. Le passage du noir et blanc à la couleur, les codes de la sitcom, l'humour et le mystère au détriment d'une action plus spectaculaire. On voit là des choses assez inédites dans la formule Marvel et c'est cette singularité qui nous donne très envie de voir toute la saison. Pour comparer, la hype est plus présente pour cette série que pour Faucon et le Soldat de l'hiver, dont le principal intérêt est de prolonger l'esprit de Captain America.

Avec cette bande-annonce, Marvel confirme également que le premier épisode de WandaVision va sortir en décembre 2020 sur Disney+. Aucune date n'est donnée mais nous devrions l'avoir juste après la fin de la saison 2 de The Mandalorian. La série devient donc la première du MCU à voir le jour, alors que Faucon et le Soldat de l'hiver était celle qui devait tenir ce rang. Cette dernière est maintenant attendue en 2021, là aussi à une date qui n'a pas été communiquée. En plus de la bande-annonce, une très jolie première affiche de WandaVision a également été dévoilée :