WandaVision : une série indispensable pour comprendre Doctor Strange 2 ?

Comme souvent dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), il ne faut ignorer aucune production de cette univers connecté sous peine d'un défaut de compréhension globale. Mais puisqu'il faut bien commencer quelque part et que chacun va à son rythme, Kevin Feige a tenu à rassurer pour ce début de Phase IV.

WandaVision : l'ouverture de la phase 4

Diffusée chaque vendredi sur Disney +, WandaVision est la première œuvre de la phase 4 du MCU. Une série qui est donc indispensable pour la suite des événements au sein de Marvel Comics. Cette série de Jac Schaeffer ramène Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans les rôles de La Sorcière Rouge et de Vision. Deux personnages cultes introduits pour la première fois dans Avengers : l'ère d'Ultron. Tandis que la série cartonne, elle demeure indispensable pour la compréhension de la suite des événements, et notamment du film Doctor Strange et le Multivers de la Folie. C'est en tout cas ce que dit Kevin Feige.

WandaVision va être liée à Dr Strange 2

Lors d'une récente intervention chez Cinema Blend, le grand patron de Marvel Studios a fait une courte déclaration concernant WandaVision. Il a confirmé que l'implication de la série pour la suite du MCU est décisive et très importante. Les aficionados de Marvel Studios le savent déjà : WandaVision va être primordiale pour la bonne compréhension de Doctor Strange et le Multivers de la Folie. Mais Kevin Feige a toujours un plan de secours, et va tout faire pour que les spectateurs qui n'auront pas vu WandaVision puissent comprendre Dr Strange 2 :

Il y a eu beaucoup de conversations avec Sam Raimi et Michael Waldron, et toute l'équipe de Doctor Strange. Ce film doit fonctionner pour les personnes qui ont regardé WandaVision, mais plus important encore, il doit également fonctionner pour des gens qui ne l'ont pas regardée. Pour certains, Endgame sera le dernier film où ils auront croisé Wanda. Pour d'autre ce sera même un des films précédents, ou peut-être même qu'ils la rencontreront pour la première fois.

WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

WandaVision sera également liée à Captain Marvel 2, notamment via le personnage de Monica Rambeau, incarnée par Teyonah Parris. Cette nouvelle héroïne est également un élément important pour le reste du MCU. Et les spectateurs qui n'auront pas regardé WandaVision rencontreront le personnage pour la première fois dans Captain Marvel 2. Mais ceci ne semble pas non plus poser de problème à Kevin Feige :

Eh bien, je m'inquiète pour tout tout le temps. C'est mon travail, de m'inquiéter de tout. Mais une chose ne m'inquiète pas, c'est Teyonah Parris. Nous tâchons de dérouler les histoires de manière à ce que si vous avez vu ce qui précède vous serez tout de suite dans le bain, et si ce n'est pas le cas vous y serez aussi !

Pour rappel, Dr Strange et le Multivers de la Folie est actuellement en production, sous la direction de Sam Raimi. Le film est attendu le 23 mars 2022 dans nos salles obscures. Quant à Captain Marvel 2, il sera réalisé par Nia DaCosta, pour une sortie prévue le 9 novembre 2022.