Les premières séries françaises de la nouvelle grande plateforme de streaming annoncées

Les premières séries françaises commandées par Warner pour sa plateforme de streaming Max- prochainement disponible en France - ont été dévoilées à l'occasion du Festival Séries Mania. Photos à l'appui, on y découvre notamment Laure Calamy en fausse rescapée du Bataclan...

La plateforme Max arrive bientôt en France

Présents à Lille au Festival Séries Mania 2024, Clément Schwebig, président de Warner Bros. Discovery Europe de l'Ouest & Afrique, ainsi que la vice-présidente des Productions Originales Max France et Clémentine Bobin, directrice des fictions originales Max France, ont montré des premiers aperçus des projets français en production pour la plateforme de streaming Max (ex-HBO Max). Celle-ci sera lancée sur le territoire français dans le courant de l'année 2024. Ces projets de fiction révélés sont ainsi des séries et sont au nombre de trois. Il s'agit d'Une amie dévouée, Malditos et Vivre avec nos Morts. Malditos est une création originale. Une amie dévouée et Vivre avec nos Morts sont des adaptations libres de livres.

Une amie dévouée avec Laure Calamy

Des trois projets c'est a priori celui qui devrait le plus faire parler de lui. En effet, pour adapter le livre-enquête d'Alexandre Kauffmann La Mythomane du Bataclan, c'est Just Philippot qui est en charge de la réalisation. Après deux longs-métrages très remarqués, La Nuée et Acide, Just Philippot s'éloigne du genre de la catastrophe environnementale pour mettre en scène ce thriller psychologique qui va explorer le destin de "Florence", une femme qui se présente comme une rescapée de l'attentat du Bataclan, alors qu'il n'en est rien. Une histoire vraie fascinante, avec un joli casting.

Une amie dévouée ©Max

C'est en effet l'actrice Laure Calamy (image en tête d'article) qui incarne cette mythomane. Elle est en première ligne d'un casting qui rassemble par ailleurs Arieh Worthalter, récemment césarisé pour sa performance dans Le Procès Goldman, Alexis Manenti, Annabelle Lengronne, Anne Benoît et Ava Baya. Une amie dévouée se compose de 4 épisodes de 52mn chacun.

Vivre avec nos Morts

Autre adaptation en série, celle du livre de l'écrivaine et femme rabbin française Delphine Horvilleur : Vivre avec nos Morts, publié en 2021. Cette série se découpe en 8 épisodes de 30mn, et se présente comme une "dramédie". C'est Noé Debré et Benjamin Charbit, deux scénaristes prolifiques qui ont déjà travaillé ensemble sur plusieurs projets - dont la nouvelle série Zorro avec Jean Dujardin dans le rôle-titre - qui adaptent Vivre avec nos Morts.

Léa, 28 ans, est l'une des rares femmes rabbins de France : frêles épaules, grandes responsabilités puisqu'elle doit trouver les réponses dans le labyrinthe de petites et de grandes questions de la vie des gens. Mais comment être un guide pour les autres quand on est soi-même aux prises avec les fondamentaux de l'amour, de la famille et en quête de sens ?

Malditos, par le réalisateur de La BM du Seigneur

La troisième série annoncée est Malditos, co-créée par le scénariste Olivier Prieur et le réalisateur Jean-Charles Hue. On doit à ce dernier La BM du Seigneur et Mange tes morts : tu ne diras point, deux films qui exploraient le monde gitan. Même ambiance donc pour Malditos.

Dans le sud de la France, la cheffe d’une communauté gitane et ses deux fils luttent pour sauver leur clan menacé d’expulsion par la montée des eaux. Pour survivre, ils devront franchir les limites de la légalité et se battre au sein d’un univers sombre et dangereux… tout en dissimulant l’inavouable secret qui hante leur famille depuis sept ans.

Malditos ©Max

Aucune information sur son casting pour le moment. Mais il est cependant probable que Jean-Charles Hue ait recruté certains des mêmes acteurs et actrices avec qui il avait tourné La BM du Seigneur et Mange tes morts. Malditos se compose 7 épisodes de 52 mn chacun.