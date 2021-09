Warrior : le film avec Tom Hardy va être dérivé en série

« Warrior », le film de Gavin O'Connor, avec Joel Edgerton et Tom Hardy, va être prochainement dérivé sous la forme d'une série. Le cinéaste vient de révéler les premiers éléments du projet.

Warrior : un film coup de poing

En 2011, le cinéaste Gavin O'Connor réalise peut-être le meilleur film de sa carrière : Warrior. Porté par Joel Edgerton, Tom Hardy, Frank Grillo et Nick Nolte, le long-métrage raconte comment deux frères brisés, chacun à leur manière, se retrouvent sur le ring lors d'un tournois de MMA. Les années n'ont pas amélioré leur relation, et les deux frères vont régler leurs problèmes par les poings. À l'arrivée, il y a 1 million de dollars à gagner, de quoi sauver leur propre famille.

Warrior ©Lionsgate

Warrior s'est avéré être une réussite critique. Nick Nolte a même été nommé à l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle. Pourtant, du côté du box-office, l’œuvre s'est avérée être un échec pour le studio Lionsgate. En effet, pour un budget de 25 millions de dollars, Warrior n'en a rapporté que 23 millions. Ce qui explique pourquoi il n'y a finalement jamais eu de suite.

Le film sera bientôt dérivé en série

Le cinéaste Gavin O'Connor a lui-même confirmé que son film Warrior allait être adapté sous forme de série. Cela fait maintenant un certain moment que le réalisateur tente de ramener ses personnages sur le devant de la scène en proposant un Warrior 2. Mais les studios n'ont jamais donné leur accord... Après dix ans de lutte, Gavin O'Connor semble avoir eu gain de cause. Pour célébrer le 10ème anniversaire de la sortie de Warrior, Gavin O'Connor s'est entretenu avec Discussing Film, notamment sur l'héritage de son œuvre.

Warrior ©Lionsgate

Au cours de cette interview, le metteur en scène a alors confirmé qu'une série centrée sur l'univers de Warrior était actuellement en développement. Il a conclu un accord avec Lionsgate pour écrire, produire et réaliser tous les épisodes du show. La série est provisoirement intitulée Warriors, et se concentrera sur d'autres personnages que les deux frères du film.

La série racontera le destin de quatre nouveaux combattants, deux hommes et deux femmes, qui participeront tous à la prochaine version de Sparta. Gavin O'Connor promet évidemment que la série conservera le ton et l'esprit du film, en racontant les raisons qui poussent ses personnages à se battre. O'Connor a également révélé quelques pistes concernant ses personnages. L'une des combattantes devrait être incarcérée à Mountjoy, une prison pour femmes à Dublin. L'autre protagoniste féminine devrait être une combattante musulmane et lesbienne qui vit à Paris.

Tom Conlon (Tom Hardy) - Warrior ©Lionsgate

Quant aux deux personnages masculins, l'un d'entre eux devrait logiquement s'appeler Bobby Watkins, et devrait vivre à Houston et se battre pour sortir sa famille de la pauvreté. Apparemment, le combattant d'UFC Daniel Cormier aurait été choisi pour incarner ce personnage. Quant au dernier protagoniste, aucune information n'a pour le moment été partagée.

Reste maintenant plus qu'à attendre pour avoir davantage de nouvelles concernant Warriors. Il faut également que Lionsgate trouve un service de streaming ou une chaîne qui accepte de diffuser le show. Mais avec le récent succès des séries de combats, comme Cobra Kai, ceci ne devrait pas être un problème. Affaire à suivre donc !