Warrior Nun : la série Netflix est renouvelée pour une saison 2

"Warrior Nun" est une des bonnes surprises que Netflix a sortie de son chapeau cette année. Nouvelle surprise pour les fans : la série reviendra pour une deuxième saison. L'annonce a été faite en direct aux actrices de la série.

Jeunes, les nonnes

Warrior Nun est à la base un comic dessiné dans un style plutôt manga créé par Ben Dunn. Netflix annonce une adaptation en série télé en 2018. Le service de streaming apporte néanmoins des changements par rapport à sa version papier. Une nouvelle héroïne est créée pour l'occasion, et l'antagoniste change de sexe, devenant une femme.

Dans le show, nous suivons les aventures d'Ava Silva, jeune femme de 19 ans devenue orpheline et tétraplégique après un accident de la route. Elle est alors placée dans un orphelinat catholique. Une expérience difficile pour Ava qui doit subir la haine et la violence d'une des nonnes qui dirige l’établissement religieux. La jeune femme finit même par mourir de façon inattendue.

Alors que son corps est déposé dans une église avant son enterrement, des Sœurs Guerrières de l'Ordre de l’Épée Cruciforme y rentrent pour se protéger. Mourante, une des sœurs cache un artefact magique, le Halo, dans le corps d'Ava. Cette dernière ressuscite alors miraculeusement. Encore mieux, elle peut à nouveau marcher ! Néanmoins, elle n'en est pas libre pour autant et doit intégrer la société secrète où elle rencontre et fait équipe avec d'autres jeunes femmes. Elle va devenir une nonne guerrière et n'aura plus qu'une mission : combattre les forces du mal.

Sous ce pitch qui rappelle Buffy contre les vampires à la sauce catholique se cache une série d'action survitaminée dont la première saison est composée de 10 épisodes. Chacun de leurs titres fait référence à un verset de la Bible.

Warrior nun : on y croiX

Si le scénario a de quoi surprendre, le succès a été au rendez-vous pour ce show original. Il a trouvé sa place dans le cœur des jeunes adultes adeptes de Riverdale et autres 13 reasons why. Alors que les fans retiennent leur souffle depuis le cliffhanger du dernier épisode de la première saison, une nouvelle va leur permettre de reprendre une respiration normale. Netflix a en effet annoncé que la série était renouvelée pour une deuxième saison. On a même, pour fêter ça, l'honneur de découvrir une vidéo de la réaction des actrices quand on leur a appris en direct.

Le casting est composé d'Alba Baptista, Toya Turner, Thekla Reuten et Tristán Ulloa et vous pouvez toujours regarder la première saison sur Netflix.