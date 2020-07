Warrior Nun : qui est Alba Baptista, l'héroïne de la série Netflix ?

"Warrior Nun", le nouveau show SF de Netflix, s'articule autour d'une jeune femme ramenée à la vie pour combattre les démons sur Terre. Son interprète, Alba Baptista, voit sa popularité exploser grâce à la série. Focus sur une jeune comédienne qui a déjà tout d'une grande.

Alba Baptista, chasseuse de démons dans Warrior Nun

Depuis le 2 juillet on a pu découvrir Warrior Nun et Alba Baptista qui campe Ava, une jeune femme tétraplégique qui, après s'être réveillée à la morgue, découvre un étrange artefact dans son dos. Plus mystérieux encore, elle a désormais l'usage de ses jambes. Ava réalise vite qu'elle a désormais des pouvoirs surnaturels et appartient à un ordre magique luttant pour le bien.

Warrior Nun, adaptée des comics du même nom de Ben Dunn et actuellement en troisième position dans le classement des programmes les plus regardés en France sur la plateforme, offre évidemment un énorme coup de projecteur sur l'actrice. Mais qui est vraiment l'interprète d'Ava ?

De l'anonymat à la notoriété

Son nom ne vous disait probablement rien avant Warrior Nun, mais l'actrice de vingt-deux ans n'en est pas à son coup d'essai. Comédienne depuis ses quinze ans, Alba Baptista a failli quitter son Portugal natal pour rejoindre Londres et suivre des cours de théâtre. Mais la jeune femme a finalement décidé de se lancer directement dans le rude monde de l'audiovisuel. L'actrice s'illustre dans plusieurs séries lusophones à l'instar de Filha Da Lei ou encore Jogo Duplo. Sur grand écran, elle joue dans Caminhos Magnétykos, Leviano ou encore Patrick, diffusé en avant-première au San Sebastián International Film Festival.

Mais c'est à l'occasion d'un festival de cinéma en Irlande que la magie opère. La comédienne ne passe pas inaperçue aux yeux des directeurs de casting et décroche ensuite le rôle principal de Warrior Nun. Un voyage bien rentable pour la jeune femme, qui, grâce à la série Netflix, voit désormais sa notoriété exploser. Mais le rôle d'Ava n'a pas été de tout repos ! L'actrice a dû subir un entraînement intensif pour se préparer physiquement au tournage.

Dans quoi jouera Alba Baptista ensuite ?

Après la première saison de Warrior Nun, Alba Baptista cherche désormais à poursuivre une carrière aussi internationale que possible. Elle sera bientôt à l'affiche du film L'Enfant, de Marguerite de Hillerin et Félix Dutilloy-Liégeois, tourné entre la France et le Portugal. Voici le synopsis annoncé :

Dans la province de Lisbonne, au milieu du XVIème siècle, Bela, un jeune homme adopté, tente de trouver sa place au sein d’une famille libre mais étouffée par une société qui donne à chaque part d’ombre la clarté du défaut. Ici tout mène à la catastrophe.

De plus, elle sera prochainement à l'affiche du long-métrage Fatima de Marco Pontecorvo, aux côtés de Harvey Keitel. Le film était initialement prévu aux Etats-Unis pour le mois d'août. En France, aucune date n'est annoncée. Il s'agit néanmoins d'un drame familial se déroulant durant la Première Guerre mondiale, et alors que des secrets sont révélés à trois enfants portugais courageux à travers une série d'apparitions.

D'ici là, retrouvez Alba Baptista dans Warrior Nun, actuellement sur Netflix.