Warrior Nun sur Netflix : c'est quoi cette nouvelle série fantastique ?

Netflix a lancé le 2 juillet la série "Warrior Nun" qui présente une jeune héroïne qui ressuscite pour des raisons qu'elle ne comprend et qui devient une combattante contre les forces du mal. Est-ce que ça vaut le coup d’œil ? À qui s'adresse la série ? On fait le point.

Warrior Nun : ça parle de quoi ?

Pour voir ce qui fonctionne en ce moment sur Netflix par chez nous, il faut se rendre dans l'onglet "Top 10 en France aujourd'hui". Derrière le retour si attendu de H et la dernière saison du casse-tête Dark, Warrior Nun s'empare de la troisième place sur le podium (au moment où nous écrivons ces lignes). Une série fantastique qui est une adaptation des comics Warrior Nun Areala par Ben Dunn. On peut y suivre dedans la jeune Ava Silva (Alba Baptista), une adolescente tétraplégique de 19 ans qui meurt dans d'étranges circonstances au sein d'un orphelinat très catholique. Ava va ensuite ressusciter avec en prime l'usage retrouvé de ses jambes. Comment est-ce possible ? Ce retour parmi les vivants a un rapport avec l'étrange signe qu'elle se découvre dans le dos. Il s'avère qu'elle détient désormais le Halo, un artefact magique qui provient d'un Ordre secret. Désormais, Ava va devenir une nonne adepte du combat rapproché qui va rejoindre la lutte menée par l'Eglise catholique contre les forces du mal. Elle va également essayer de replonger dans son passé pour comprendre comment elle en est arrivée là...

Avant que Netflix ne mette son nez dans cette histoire, Warrior Nun était concernée par plusieurs adaptations. Il a d'abord été question d'une série animée mais le projet a été avorté. Bien plus tard, c'est au cinéma que le personnage avait une chance de s'exprimer mais, là aussi, l'affaire est tombée à l'eau. Voyant le créneau libre à la fin des années 2010, Netflix s'empare des droits et lance pour de bon la création d'un show.

Une série uniquement pour adolescents ?

Avec un girl power un peu plus appuyé, Warrior Nun rappelle une autre série Netflix, The Order. Dans les deux cas, un Ordre secret agit dans l'ombre de notre société pour combattre des créatures démoniaques. Dans les deux cas, aussi, c'est principalement le public adolescent qui semble le plus à même d'être séduit par cette nouvelle proposition. On comprend vite en voyant les premiers pas de la série qu'elle risque d'exclure une audience plus mature tant le ton se veut assez peu profond. Il y a forcément quelque chose d'assez moderne et de fun à voir des nonnes s'emparer d'un fusil à pompe pour se défendre ou détruire plusieurs ennemis dans un combat au corps-à-corps déséquilibré. Bien entendu, la mythologie portée sur la religion ne parlera pas à tout le monde mais cet aspect apporte une vraie ambiance - on la retrouve jusque dans le titre des épisodes. Entre scènes d'action pas trop mal emballées (mais sans folie), développement des liens entre les sœurs (les combattantes s'appellent ainsi) et révélations, la série coche les cases attendues mais ne parvient pas à surprendre. Ni sur la forme, ni sur le fond.

Vers une saison 2 ?

Il est encore trop tôt pour répondre à cette question. Le succès actuel de la série pourrait en effet déboucher sur une autre salve d'épisodes. Les bases de l'univers ayant été posées, les téléspectateurs peuvent légitimement espérer obtenir une exploration en profondeur, avec d'autres menaces à exterminer et pourquoi pas des nouveaux personnages. On n'attend pas de Warrior Nun qu'elle devienne un classique générationnel mais elle peut faire son petit bout de chemin sur la plateforme. Il faudra attendre les prochains mois pour que Netflix annonce (ou pas) un renouvellement.

Warrior Nun est disponible sur Netflix. Découvrez ici la bande-annonce de Warrior Nun.