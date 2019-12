Watchmen : Regina King prête à revenir pour une saison 2

Vous avez aimé ? Partagez :

En relation Watchmen

Nouvelle réussite du catalogue HBO, « Watchmen » par Damon Lindelof vient tout juste de délivrer le dernier épisode de la première saison. S’il est fort possible qu’une seconde ne voit jamais le jour, Regina King est déjà au taquet pour enfiler encore le costume de Sister Night.

Qu’elle a été déstabilisante cette adaptation du roman graphique éponyme d’Alan Moore et Dave Gibbons. Le mot « adaptation » n’est d’ailleurs pas si correct dans ce cas, on parlera plutôt de suite spirituelle, là où Zack Snyder avait embrassé le matériau original avec peut-être trop de respect dans son film de 2009. Diffusée sur HBO, la série aura été tout ce qu’on attendait de son créateur Damon Lindelof. Il nous avait laissé sur le carreau avec sa précédente sortie, The Leftovers, et ne se prive pas de reprendre certaines mécaniques narratives dans Watchmen, pour nous perdre. Sans que ce ne soit dénué de sens. Car, en définitif, il se raccroche avec brio à l’histoire initiale, tout en prolongeant les motifs et les thèmes. Du grand art, comme on en voit rarement à la télévision.

Comme il est difficile de se passer des bonnes choses, on adorerait qu’une seconde saison en remette une couche – si elle trouve une justification. Justement, Damon Lindelof a déjà calmé tout le monde en expliquant que le programme pourrait être limité à ces neuf épisodes existants. Ils ont été conçus pour marcher ainsi, sans que rien ne soit à ajouter. Dans la situation actuelle, il est assez peu probable qu’une seconde saison ne sorte même si la porte ne semble pas totalement fermée en cas d’idée ingénieuse. La liberté totale avec laquelle il aborde cet univers peut permettre de continuer à raconter des choses, sur le monde de Watchmen et sur le nôtre.

Regina King prête à signer pour une saison 2 de Watchmen

L’une des actrices principales, Regina King, vient d’exprimer au micro d’IGN son envie de reprendre son rôle de Sister Night pour une éventuelle nouvelle aventure :

Je suis totalement partante pour une saison 2, mais je voudrais juste qu’elle soit aussi intelligente et émotionnelle que la première. Et c’est un sacré défi. Donc je voudrais juste que ce soit du même niveau. Je peux dire que je voudrais revenir si cela égale à quelque chose près la première saison.

Dans ces conditions, nous serions les premiers à signer également. Avec le talent qui est le sien, Lindelof saura déterminer si le jeu en vaut la chandelle. Le risque, présumable, est d’abîmer les belles prouesses de la première saison.