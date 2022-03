We Own This City : la nouvelle série des créateurs de "The Wire" se dévoile dans une bande-annonce musclée

De l'action, du réalisme, un casting séduisant, une intrigue basée sur des faits réels et le tout situé sur la côte Est américaine... Oui, David Simon et George Pelecanos, le duo derrière "The Wire", sont bien de retour pour raconter une nouvelle histoire de Baltimore avec "We Own This City", mini-série policière HBO sur des flics corrompus. On a hâte !

Nouvelle immersion dans la criminalité de Baltimore

Arrêtez tout, on tient peut-être là la prochaine très grande mini-série fournie par HBO, de loin la chaîne américaine la plus qualitative quand il s'agit de productions télévisées. On leur doit notamment Les Soprano, The Wire, Game of Thrones, True Detective, Succession, et encore beaucoup d'autres. Donc quand David Simon et George Pelecanos, créateur et scénariste du monument The Wire se retrouvent pour We Own This City, mini-série policière qui prend place à Baltimore, autant dire qu'ils ont toute notre attention ! Une bande-annonce a été dévoilée, et l'émotion comme l'excitation sont là (vidéo en tête d'article).

Jon Bernthal - We Own This City ©OCS

Un casting royal pour des flics corrompus

We Own This City compte six épisodes, à découvrir sur la plateforme OCS à partir du 26 avril 2022. Six épisodes qui adaptent à l'écran le livre écrit par le journaliste Justin Fenton. Ce livre, du même nom que la série, relate l'ascension et la chute d'une unité d'élite de la police de Baltimore, la Gun Trace Task Force. Une unité qui s'est rendue coupable de violences, de racket et de corruption. Avec leur sens aigu de l'investigation et du polar, David Simon et George Pelecanos s'intéressent ici aux dysfonctionnements qu'on observe largement au sein des effectifs de police, ici sur la côte Est des États-Unis, mais qui peuvent résonner ailleurs...

À son casting, We Own This City aligne notamment la star Jon Bernthal, qu'on devine parfait dans ces quelques images, ainsi qu'une des stars de The Wire, Jamie Hector, qui interprétait le terrible et charismatique Marlo Stanfield. La série est réalisée par Reinaldo Marcus Green, récemment aux commandes de La Méthode Williams, et sera présentée en avant-première au Festival Séries Mania, qui se tient à Lille du 18 au 25 mars 2022.