WeCrashed : Jared Leto et Anne Hathaway réunis dans une série

L'histoire de la société WeWork va être racontée dans "WeCrashed", une série commandée par Apple TV+. Jared Leto et Anne Hathaway tiendront les deux rôles principaux mais pas sûr que ce soit avec ce programme que le service va encore s'élever dans le milieu.

WeCrashed : une série sur la folle histoire de WeWork

La guerre du streaming se joue principalement au niveau des exclusivités. Le contenu froid reste un argument pour sporadiquement attirer des abonnés mais les gens veulent de la nouveauté. Dans ce contexte, Apple a encore du mal à rivaliser avec Netflix ou Disney+. La marque à la pomme se creuse les méninges pour sortir des titres originaux et trouve parfois des collaborations intéressantes, mais on sent qu'elle n'est pas encore au niveau auquel elle aspire dans ce secteur. Cela viendra peut-être avec le temps, les conclusions que l'on tire pour le moment sont basées sur un peu plus d'un an d'existence. Dans cette course à l'armement pour avoir les programmes qui vont buzzer, Apple TV+ a donné le feu vert pour WeCrashed.

Une série limitée basée sur le podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork. Elle reviendra sur l'émergence de la firme WeWork, créée par Adam Neumann et Miguel McKelvey en 2010. Son domaine ? Le coworking. Sa particularité ? Avoir été valorisée à plus de 45 milliards de dollars alors que son modèle économique était loin d'être aussi beau qu'on avait voulu le croire. Pendant des années, Adam Neumann a vécu une vie de rêve et n'a eu aucune peine à employer des techniques douteuses pour faire grimper son bébé. Mais la vérité a fini par éclater. En 2019, WeWork supprime quasiment 20% de ses employés et les médias comprennent le petit manège de Neumann. Un homme avide de gloire, dépensier, mégalomane.

Jules Ostin (Anne Hathaway) - Le Nouveau stagiaire ©Warner Bros. Entertainment Inc. and Ratpac-Dune Entertainment LLC

Tout ça sera donc raconté dans WeCrashed, en mieux. Une histoire complexe, passionnante, qui a attiré deux acteurs de renom. Deadline annonce que Jared Leto et Anne Hathaway seront au casting, en plus d'être producteurs exécutifs. Le premier tiendra le rôle principal mais on ne sait pas encore qui sa partenaire de jeu incarnera. Ce n'est sûrement pas avec ce programme sur un sujet pointu que Apple TV+ risque de déchaîner les foules et agiter les réseaux sociaux. Hormis cette donnée, WeCrashed peut être une passionnante plongée dans les entrailles de cette entreprise.