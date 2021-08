Wednesday : Catherine Zeta-Jones sera Morticia Addams dans la série Netflix de Tim Burton

Voir aussi

Hunger Games 5 : le tournage du préquel débutera en 2022

Nous repartons bientôt à Panem ! Le cinquième film "Hunger Games" entrera bientôt en tournage. Il s'agit de l'adaptation du roman de Suzanne Collins sorti en mai 2020 et baptisé "La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur". L'histoire se situe soixante ans avant les événements du premier film, et s'intéresse aux dixièmes Hunger Games, et à la jeunesse de Coriolanus Snow.