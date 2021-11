Week-end Family : Éric Judor présente sa famille dans le teaser de la série Disney+

Après "Platane", c'est dans une série diffusée sur Disney+ qu'on retrouvera courant 2022 Éric Judor. Une série comique familiale intitulée "Week-end Family" où son personnage devra composer avec ses trois filles, ses trois ex, son nouvel amour et son meilleur pote. Un premier teaser qui montre le casting a été dévoilé.

Un des patrons de l'humour français arrive sur Disney +

Aussi génial que discret, Éric Judor, 53 ans au compteur, a l'excellente habitude de ne pas se rendre trop disponible. Au contraire de son acolyte historique Ramzy Bedia, qui multiplie les apparitions au cinéma et à la télévision, Éric Judor se fait plutôt rare et son aura s'en trouve ainsi multipliée. En effet, côté longs-métrages, il a assuré un rôle secondaire dans Le Dernier Mercenaire de David Charhon en 2021. Avant ça, il avait joué rapidement son propre rôle dans Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi en 2020.

On retient surtout son projet le plus personnel, la série culte Platane, débutée en 2011 et dont la troisième saison a été diffusée en 2019. Un véritable bijou de série comique, versée dans l'auto-dérision et s'amusant avec des références réelles et un casting d'invités souvent dans leur propre rôle. Cette série qu'il a créée, écrite, jouée et réalisée avec de fidèles collaborateurs, a été une grande réussite critique. Ce qui a probablement pesé dans la décision de Disney de travailler avec lui pour la série Week-end Family.

Problemos ©StudioCanal

Éric Judor a la tête d'une famille très recomposée

La série française Disney+, une des toutes premières "locales", va donc nous présenter Fred (Éric Judor), père d'une famille recomposée avec ses trois filles chacune issue d'une relation différente. Trois filles, donc trois mères, auxquelles il faut ajouter sa compagne du moment. Et tout ce petit monde se croise au moins chaque week-end, quand Fred accueille ses filles à la maison. Un pitch raconté par Éric Judor lui-même dans un teaser qui vient d'être dévoilé.

Réalisée par Pierre-François Martin-Laval et Sophie Reine, Week-end Family va donc constituer un programme familial léger, où Fred va devoir composer avec ses ex Laurence (Annelise Hesme), Marie-Ange (Jeanne Bournaud), et Helena (Anabel Lopez), son nouvel amour Emma, et ses filles Clara, 15 ans, Victoire, 12 ans et Romy, 9 ans. Ajoutons aussi son meilleur ami Yass, qui va mettre son grain de sel dans cette joyeuse troupe.

Et qui d'autre pour interpréter son meilleur ami que celui qui l'était déjà dans Platane ? C'est en effet Hafid F. Benamar, plus proche collaborateur d'Éric Judor et co-créateur de Platane, qu'on retrouve dans le rôle. La garantie du succès ? On croise les doigts et on attend de voir le résultat, qui sera diffusé sur Disney+ en 2022.