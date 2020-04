Westworld S3 : l'épisode 7 en dévoilera plus sur Caleb

Caleb est l'une des figures qui incarnent le nouveau "Westworld". Celui qui se déroule dans la réalité plutôt que dans les parcs. Ce personnage torturé sera au centre du septième et avant-dernier épisode la saison 3. Découvrez le teaser de ce qui nous attend la semaine prochaine.

Dolores a fait le saut dans le monde réel avec un plan en tête pour tout renverser et fonder quelque chose de nouveau. Mais elle ne s'attendait pas, sur sa route, à tomber sur Caleb. Le personnage campé par Aaron Paul est quelqu'un de paumé dans sa vie, qui cherche une raison de continuer à exister. C'est justement ce que Dolores peut lui offrir en l'incluant dans son combat. Il est question d'avenir mais le téléspectateur est invité parfois à explorer le passé très trouble de Caleb. On a compris jusque-là dans Westworld qu'il était un ancien soldat atteint de stress post-traumatique et qu'il a perdu un ami très cher lors d'une mission. Ce passé sera approfondi dans l'épisode 7.

L'habituel teaser qui annonce ce qu'on va découvrir la semaine d'après dans Westworld propose beaucoup d'images qui vont dans ce sens. Absent de l'épisode 6, Caleb va replonger dans les épreuves qui tourmentent son âme, tout en cherchant à se découvrir lui-même. Car des doute existent, sur le fait qu'il puisse ne pas être humain ou qu'il ne soit pas à la hauteur de l'enjeu - le regard final de Dolores dans le teaser est éloquent. On a aussi compris, grâce à Serac, que les éléments incontrôlables par rapport à Rehoboam étaient enrôlés comme soldats pour qu'ils soient domptés et ne nuisent pas aux prévisions. Comme le frère de Serac, Caleb est peut-être allé se battre contre son gré, pour cette raison.

Un épisode pour préparer la fin de saison de Westworld

En dehors de cet arc narratif qui va nous occuper, le teaser propose quelques aperçus des séquences où Maeve va essayer de combattre Dolores. À l'approche de la fin de la saison 3 de Westworld, les deux femmes vont devoir défendre leurs intérêts et le combat s'annonce épique, car on parle de deux figures majeures dans la mythologie de la série HBO. Quant à William, revenu dans la boucle, il n'est probablement pas au bout de ses peines en compagnie désormais de Bernard et Stubbs.

Comme toutes les semaines, rendez-vous lundi matin prochain sur OCS en US+24 pour découvrir ce qui sera cette fois l'avant-dernier épisode de cette saison excellente de Westworld.