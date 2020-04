Avant-dernier morceau de cette saison 3 de "Westworld", qui nous achemine donc vers la fin prévue la semaine prochaine. Un épisode encore une fois riche, avec l'exploration du passé de Caleb et enfin l'affrontement entre Dolores et Maeve. On fait le point sur tout ce qu'il faut retenir avant le final.

Deux personnages qui avancent à dos de cheval, dans un horizon qui ressemble fortement au parc Westworld. Ce n'est pourtant pas dans ce monde factice que l'une des premières scènes de cet épisode 7 se déroule, mais au Mexique. Dolores souhaite montrer quelque chose d'important à son protégé, Caleb. Une étape qui sera primordiale dans la mise en oeuvre de son plan et qui va, par la même occasion, nous en raconter beaucoup sur l'identité ainsi que le passé du personnage incarné par Aaron Paul. Un homme qu'on sait torturé, hanté par des événements douloureux, dont la perte d'un ami proche. On va cependant découvrir que sa mémoire lui joue des drôles de tours et que sa perception semble quelque peu altérée.

Après une expéditive séance au sniper, Dolores et Caleb pénètrent dans un complexe secret qui s'avère être le lieu où se trouve le système Rehoboam développé par Serac. Dolores veut que son allié y soit confronté pour mieux comprendre comment il a été manipulé pendant tout ce temps. Alors qu'il pensait qu'il avait perdu son collègue lors d'une attaque, c'est en réalité lui-même qui lui a tiré dessus après une mission qu'il a décroché sur l'application Rico.

Une application qui, on le découvre, a été développée pour traquer les profils singuliers qui pourraient sortir des prédictions effectuées par le système. Caleb, qui en est une, a été reconditionné, comme un hôte, pour agir selon la volonté d'autrui. Il découvre ainsi qu'il n'a jamais été libre pendant tout ce temps. Westworld donne enfin à Caleb toute son importance dans l'intrigue, alors qu'on le voyait comme un sidekick de Dolores jusque-là. Il ne semblait pas comprendre le plan ni son utilité, mais il est en réalité la pièce essentielle.

Dans la dernière scène, Bernard le dira : Dolores a une sensibilité poétique. Elle ne peut ainsi pas directement détruire l'humanité. Mais elle peut en revanche forger Caleb pour qu'il assume cette tâche. L'introspection douloureuse à laquelle il est invité doit justement le titiller pour qu'il accepte de mener ce combat, avec enfin une raison claire. Il se pourrait même qu'il continue sans Dolores, la fin de l'épisode la plaçant dans une position d'impuissance totale, à la suite d'un combat vigoureux avec Maeve.

Maeve vs Dolores

C'est évidemment l'un des gros événements de cette semaine, ce combat qu'on attendait tant dans Westworld. Serac a promis à Maeve de l'aider à retrouver sa progéniture mais elle doit avant tout stopper Dolores. C'est toujours dans l'enceinte du complexe que les femmes vont se mettre sur la tronche, l'une aidée par son sniper assisté d'un drone et l'autre par son robot volant. Un combat qui se déroule en deux manches et il se ponctue par la perte d'un bras de Dolores. Cette dernière arrive quand même à s'en sortir et se plonge, avec son adversaire, dans un état d'inconscience. Caleb a plus que jamais le champ libre pour atteindre son objectif.

Ce n'est pas là-dessus que se termine l'épisode Westworld de cette semaine, mais sur une scène avec Bernard, Stubbs et William. Le personnage d'Ed Harris promet avant ça qu'il traquera tous les hôtes dans le monde des hommes, y compris le duo qui vient de le sauver. Alors qu'ils baissent leur garde pour tenter de faire démarrer un véhicule, William les braque avec un fusil à pompe. Est-ce la fin pour Bernard et Stubbs ? On ne le sait pas mais cette fin de Westworld s'annonce trépidante. La grosse absence à signaler est celle de Charlotte (elle apparaît quelques secondes au début), qu'on avait laissé grandement calcinée la semaine dernière, mais qui devrait revenir avec de nouveaux objectifs...

L'épisode final de Westworld saison 3 sera à découvrir le 4 mai sur OCS.