Westworld S3 : que retenir de l'excellent épisode 6 ?

Il ne reste que trois épisodes - en comptant celui dont on va parler dans ces lignes - avant la fin de la saison 3 de "Westworld". Une issue se dessine clairement mais tout peut encore changer avec les événements de cette semaine. Entre un William qui exorcise son passé et une Charlotte qui termine en mauvais état, on fait le point sur tout ce qu'il faut retenir.

On peut maintenant, après cinq épisodes, définir quels sont les intérêts de chacun dans la saison 3 de Westworld. Les scénaristes avaient en réserve quelques surprises pour cette nouvelle salve d'épisodes mais leurs ambitions ne se sont pas évaporées en laissant derrière les parcs. Celles de Dolores, également, sont encore bien fondées et elle mène sont combat en abattant ses cartes avec brio. Face à elle, elle trouve un nouveau méchant, à savoir Serac. S'il entre évidemment dans cette case par opposition à l'hôte, il a lui aussi des raisons de vouloir sauver son propre monde avant que Dolores ne rase tout pour rebâtir quelque chose. Westworld a cette capacité à mettre au coeur de son récit des enjeux forts, à diverses échelles, pour nuancer ses personnages et ne pas simplement définir deux camps opposés. Car entre Serac et Dolores, plusieurs figures naviguent pour défendre leurs intérêts. On pense en premier à Maeve, qui revient au coeur de l'action dans l'épisode de cette semaine.

Tout commence avec elle, de retour dans le Great Beyond grâce à Serac. Ce dernier lui offre un aperçu de ce qu'elle peut gagner si elle l'aide à arrêter Dolores. L'opposition entre les deux femmes est inévitable, même si pas fondamentalement souhaitée de part et d'autre. On le comprend dans une scène bien plus loin, où Maeve retrouve une copie de Dolores qui la prévient qu'elle a un plan pour l'empêcher qu'elle la stoppe. Néanmoins déterminée, Maeve rejoint dans les dernières minutes le monde réel et s'apprête à mener la bataille. Une bataille qui a une drôle de saveur, car elle ne tient pas spécialement aux mondes des hommes mais le sauver est la seule façon de retrouver son enfant. Westworld a réussi à nouer des noeuds narratifs complexes qui mettent les personnages en périphérie de Dolores dans des situations morales et psychologiques peu évidentes.

William aura encore de l'importance dans Westworld

On avait laissé le vieil homme dans un état assez lamentable, forcé à moisir dans une sorte d'asile. Plongé dans une introspection forcée et douloureuse, il retrouve différentes versions de lui pour une sorte de thérapie collective. Bien évidemment, la séance tourne mal et il décide d'éliminer tous les William du passé pour se concentrer sur lui-même, qu'il estime être la meilleure version. En acceptant son passé et en le détruisant, il s'offre comme une chance de se racheter. À la fin de l'épisode, Bernard et Stubbs le retrouvent. Pour une future entente ? Le duo cherche à s'opposer à Dolores. Avec William en plus, c'est une situation excitante qui se profile car il a été sa némésis dans le Westworld. Quelque part, il a contribué par ses actes à former le monstre qu'elle est. Quand on sait que Maeve se cherche des alliés, notre petit doigt nous dit qu'une alliance avec Bernard, William et Stubbs pourrait être logique.

Charlotte, une dure à cuire (au sens propre et littéral)

Malgré son apparence qui peut prêter à confusion, la Charlotte qui est à la tête de Delos n'est pas celle que l'on croit. Derrière cette enveloppe charnelle se cache un des doubles de Dolores, qui a pu se copier. Elle est un pion essentiel permettant à l'hôte de prendre le contrôle du monde en essayant d'empêcher Serac d'obtenir ce qu'il souhaite. Mais quand il va découvrir le petit manège qui se trame dans son dos, son but sera d'essayer d'abattre Charlotte. Une Charlotte éprouvée émotionnellement à cause de sa nouvelle famille envers laquelle elle ressent de l'affection. C'est pourtant elle qui va être la cause de leur mort lorsqu'explose la voiture qui doit leur permettre de fuir. On pense Charlotte morte à cet instant mais elle va prouver qu'elle ne se laisse pas abattre comme ça en sortant de la carcasse enflammée du véhicule. La peau brûlée, elle rampe et contemple le feu avaler sa fausse famille. Un drame qui risque de l'affecter pour le reste de la saison de Westworld et qui va, à n'en pas douter, la rendre encore plus redoutable.