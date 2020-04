Westworld S3 : un épisode 5 truffé de références

"Westworld" nous avait laissés sur les fesses avec son épisode 4 qui modifiait (encore) notre perception des événements. Celui de cette semaine fait enfin plonger le monde dans le chaos avec, en plus, des grosses références au cinéma qui rythment les événements. ATTENTION SPOILER !

Caleb et Dolores ont mis la main sur l'homme qu'il recherchait, à savoir Liam. Une figure essentielle dans le plan de l'ancienne hôte pour renverser ce qu'il se passe dans le monde réel. Sauf que l'intéressé ne se laissera pas faire comme ça et va se défendre en injectant le dose de Genre à Caleb. Cette drogue, qu'il s'était procurée durant la soirée où il a été enlevé (voir l'épisode de Westworld de la semaine dernière), va plonger celui à qui on l'a injecté dans un bad trip qui fera plaisir aux cinéphiles. La substance, considérée comme "récréative", alterne la perception de Caleb pour lui faire croire qu'il se trouve dans des films. D'une séquence à l'autre, il jongle entre les genres. Son trip s'incarne ainsi à l'écran par des modifications formelles mais surtout par le son. C'est sur ce point que les fans de cinéma vont se faire un plaisir de décoder les références. Les titres évoqués sont assez populaires pour qu'on les reconnaisse et cela permet à Westworld de préserver son accessibilité au public - on a souvent reproché à la série d'être trop cryptique.

Caleb va donc naviguer entre le film noir, la romance, le cinéma d'horreur ou encore le film de guerre. Musicalement, pour nous, on voit défiler des titres comme La Chevauchée des Walkyries (utilisé dans Apocalypse Now), Nightclubbing d'Iggy Pop (en référence à Trainspotting), Dies Irae (du film Shining) ou encore une magnifique utilisation du Space Oddity de David Bowie. Ces références rendent cet épisode de Westworld vraiment excellent comme divertissement, mais tout ce qui se joue dedans est aussi très fort.

Serac raconte son passé

L'épisode s'ouvre avec le méchant Serac qui revient sur son passé. Cette narration va être le fil conducteur de l'épisode, qui nous permet de comprendre comment est né le système Rehoboam qui permet de prédire l'avenir du monde mais aussi de chaque individu. C'est le nouveau cœur de ce scénario imaginé pour Westworld. Si la narration a basculé dans la réalité, peu nombreux sont ceux qui peuvent réellement décider de qui ils sont et qui échappent à une sorte de destin programmé. Ce besoin de tout contrôler est vital pour un Serac qui veut parfaire les humains afin que son monde ne sombre dans le chaos - quitte à sacrifier son propre frère, jugé incontrôlable. Sauf que ce chaos, c'est Dolores qui va réussir à l'instaurer.

Son plan se met en branle et lors d'une scène dans le métro, elle va délivrer au monde entier une information qui va tout changer. Chaque être humain reçoit sur son téléphone sa fiche détenue par l'entreprise Incite et sait ainsi quel destin l'attend. On voit, en quelques secondes, tout basculer. Les gens se rendent compte qu'ils sont promis à un triste sort pour la plupart. Dolores a ouvert la cage et si Serac ne contre-attaque pas, le monde qu'il a voulu construire ne sera plus jamais possible. En ce sens, Westworld garde encore son thème de prédilection, sur l'émancipation et la soif de liberté, sans se servir du contexte des parcs. Une bascule effectuée avec brio, pour une série qui s'affirme dans sa troisième saison comme un moment de télévision de très haut niveau.