Westworld saison 3 : à venir dans l'épisode 3

Absentes de l'épisode 2 de la saison 3 de "Westworld", Dolores et Charlotte seront au centre de la narration la semaine prochaine, si on en croit la bande-annonce. Les deux femmes se sont faites une place dans le monde réel et pourraient le bouleverser de l'intérieur.

Westworld a inauguré sa troisième saison en compagnie de Dolores. Elle a pu entrer pleinement dans le monde des hommes et veut tout faire exploser de l'intérieur, tel un virus qui se propage dans un ordinateur. Sauf que l'enjeu est plus important ici, puisque c'est la race humaine dans son ensemble qui est dans son viseur. Le second épisode s'est passé d'elle en s'intéressant à Maeve et Bernard. Il était quand même question de Dolores, en arrière-plan. Et davantage quand Enguerrand Serac (Vincent Cassel) a fait son apparition en expliquant que l'avenir était incertain à cause d'elle !

Dolores et Charlotte au coeur du prochain épisode de Westworld

Dans la bande-annonce de l'épisode 3 (en une de l'article), Dolores revient. C'est auprès de Caleb qu'elle trouve du soutien. Lui est humain mais n'a jamais trouvé sa place dans la société actuelle. Son état d'esprit va le faire se rapprocher de Dolores et pourrait l'aider à exécuter son plan. Nous devrions en apprendre plus sur leur début de relation mais c'est un tout autre point qui risque d'attirer notre attention.

Apparue que brièvement dans le premier épisode, Charlotte va enfin redevenir un personnage important d'après ce que la bande-annonce vend. Quel esprit se cache dans son corps ? Qui est-elle réellement ? On sait désormais qu'il ne faut jamais faire trop confiance aux apparences dans Westworld. Lors du final de la saison 2, Dolores avait utilisé son corps pour se réincarner mais elle a désormais pu retrouver sa forme physique habituelle. En renouant avec Dolores, Charlotte va pouvoir avoir des réponses sur son identité. Et nous ne serions pas étonnés qu'elle se fasse embrigadée afin de causer du tort aux hommes.

On peut le voir, Charlotte a débuté une autre vie dans le monde réel. Elle a un job visiblement haut placé dans une société axée sur les technologies et est même une mère de famille. Comment en est-elle arrivée ici ? On attend avec impatience la semaine prochaine pour avoir un début de réponse. Même si, on le sait, la situation n'est jamais simple dans Westworld et il faudra du temps avant que tout soit révélé aux téléspectateurs.