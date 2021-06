Westworld saison 4 : une actrice de Prodigal Son au casting

HBO a diffusé l'année dernière la saison 3 de "Westworld". Concernant la saison 4, aucun élément n'a filtré pour le moment. On sait cependant désormais qu'une nouvelle actrice rejoint le casting. Il s'agit d'Aurora Perrineau, vue dans "Prodigal Son".

Westworld, la série SF de HBO

Westworld est une série de science-fiction créé par Jonathan Nolan et Lisa Joy et diffusée depuis 2016 sur HBO. En France, c'est OCS qui détient les droits de diffusion. Tirée du film Mondwest de Michael Crichton, la série se déroule dans un parc d'attraction reproduisant l'univers de l'Ouest américain. Dedans, les visiteurs peuvent s'amuser à vivre comme des cowboys et participer à des quêtes dans cet esprit. Pour les accompagner, des androïdes appelés "hôtes" sont utilisés. Bien qu'ils soient constamment réinitialisés à la fin de chaque séquence, certains androïdes vont prendre conscience de leur condition et se révolter.

Westworld ©HBO

Après deux saisons passées dans le parc, Westworld a totalement changé d'univers durant sa saison 3. Car hors du parc il y a le monde réel. Un monde qui sera mis à feu et à sang dans le final de la troisième saison par Dolores, androïde échappée du parc à la fin de la saison 2.

Une nouvelle venue pour la saison 4

Les informations autour de la saison 4 de Westworld sont très maigres. Pourtant, HBO nous a livré une troisième saison encore passionnante il y a de cela de nombreux mois. Diffusée en mars 2020, la série a été renouvelée pour une saison 4. Cependant, comme ce fut le cas pour les précédentes, il faudra être patient avant de la voir. La série est coûteuse et n'a pas le succès d'un programme comme Game of Thrones. Ce qui n'empêche pas la chaîne d'accorder toujours sa confiance à Jonathan Nolan et Lisa Joy.

Ainsi, à défaut d'en savoir plus sur le scénario ou une éventuelle date de diffusion, on apprend via Deadline la venue d'une nouvelle interprète. Il s'agit d'Aurora Perrineau, vue récemment dans Prodigal Son. La comédienne devrait avoir un rôle récurrent dans cette saison. Elle est annoncée pour au moins cinq épisodes. Évidemment la production garde le secret sur son personnage.

Reste que son arrivée dans la saison 4 de Westworld est rassurante pour la série. C'est la preuve que la production est en cours et que, même avec la crise sanitaire toujours présente, HBO n'a pas l'intension de revenir sur sa décision concernant Westworld. On espère que davantage d'éléments seront révélés très prochainement.

En attendant, vous pouvez toujours rattraper les trois saisons de Westworld sur OCS.