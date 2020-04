Westworld : une saison 4 arrive et possiblement deux autres

La série "Westworld" sur HBO a réussi sa transition en s'émancipant de son concept basé sur les parcs. La saison 3, actuellement en cours de diffusion, sera suivie d'une quatrième et pourrait même aller encore plus loin. Encore faut-il que ce soit entièrement justifié...

On vous en parle toutes des semaines, la saison 3 de Westworld est une belle réussite. La série est parvenue à garder son propos et sa mythologie en s'installant dans le monde réel. Ce qui la transforme en autre chose, comme si elle partait sur de nouvelles bases. Alors que les deux premières saisons avaient ce besoin de se rattacher aux parcs pour entamer la réflexion souhaitée, ces lieux ne sont plus nécessaires et paraissent même totalement dépassés. On le voit dans la saison actuelle avec le parc sur la Seconde Guerre mondiale qui ne sert pas à grand chose. Tout l'intérêt maintenant est de voir ce qu'il se passe dans le monde réel.

Un monde futuriste que Dolores veut complètement ravager (la politique de la terre brûlée) afin de construire quelque chose de nouveau pour elle. On ne sait pas jusqu'où l'intrigue va aller dans les deux épisodes restant. Les audiences ne sont pas au rendez-vous mais HBO croit encore en son programme et c'est désormais officiel qu'une quatrième saison verra le jour !

Ces nouveaux épisodes sont logiques tant tout ne pourra se régler dans ceux qui sont diffusés actuellement. Jonathan Nolan et Lisa Joy sont partis dans une nouvelle direction et on ne leur connaît pas une habitude pour expédier les enjeux du programme. Il nous reste à savoir où cette saison 3 (qui comportera huit épisodes au lieu de dix) va s'arrêter pour mieux saisir ce que la prochaine va vouloir raconter. Elle devrait rester en dehors des parcs avec Dolores qui ne sera pas encore arrêtée.

Jusqu'à six saisons pour Westworld ?

The Hollywood Reporter explique de son côté que Westworld pourrait en tout s'étendre sur six saisons. Tel serait, d'après leur source, le plan prévu par Nolan et Joy. L'accord qu'ils ont passé entre-temps avec Amazon pour la création de programmes originaux n'y changerait rien. Cette intention reste à confirmer et on peut avoir quelques doutes sur l'intérêt de prolonger la série sur cette durée, surtout si on doit rester dans le monde réel. Pour que ces trois autres saisons supplémentaires soient utiles, il faut que le scénario arrive à basculer encore une autre fois dans une direction qui convoque de nouveaux enjeux forts.

Westworld est disponible en France sur OCS.