What If...? : c'est quoi cette nouvelle série Marvel ?

Et si T'Challah était devenu le nouveau Captain America ? C'est l'une des questions qui va être posée dans la série "What If...?" lancée sur Disney+ le 11 août. Un programme en animation qui réinvente le Marvel Cinematic Universe dans tous les sens.

What If...? : la série Marvel qui va régaler les fans

En attendant que le Marvel Cinematic Universe continue dans les salles et à la télévision, une gourmandise va permettre de patienter. La série animée What If...? débarque sur Disney+ avec un concept qui a des chances de séduire les fans. Les épisodes reprennent le principe des comics éponymes, dans lesquels des scénaristes avaient pu imaginer des situations folles si tel ou tel événement de la timeline principale ne s'était pas passé. Par exemple, les lecteurs ont pu voir un monde dans lequel Captain America est président des États-Unis ou un autre dans lequel les Avengers n'ont jamais existé. Tout est possible du moment qu'on laisse parler son imagination et le concept peut s'étendre à l'infini tant il s'est passé des choses dans l'univers étendu.

Dans l'adaptation en série animée, on peut notamment voir T'Challah qui est devenu Star-Lord à la tête des Gardiens de la Galaxie, Tony Stark qui fait équipe avec Killmonger pour s'ériger à la tête du Wakanda ou encore un Captain America transformé en mort-vivant dans une utilisation de l'amusant arc Marvel Zombies. Une vibe horreur qui aurait pu être davantage exploitée avec un épisode sur Spider-Man qui devient une vraie araignée, mais l'épisode a été annulé car jugé inadapté à un classement PG-13. Dommage, on aurait aimé voir ça mais d'autres surprises sont à découvrir dans la première saison de neuf épisodes et Peter Parker sera de la partie. À noter que What If...? trouvera ensuite un prolongement avec une saison 2 de la même longueur.

What If...? ©Marvel Studios/Disney+

Même si ce projet semble plus récréatif par rapport au reste du MCU, le studio ne se moque pas des fans et rappelle pour l'occasion les acteurs connus afin qu'ils prêtent leur voix aux personnages. On a ainsi le plaisir de réentendre Robert Downey Jr. et toute la clique habituelle, que ce soit dans les premiers ou les secondes rôles. À en croire la promotion, What If...? a un certain intérêt dans le cadre de l'univers étendu et lance certains personnages, comme Uatu et même Howard the Duck. Après la diffusion de la série, le MCU reprendra sa marche en avant dans les salles le 1er septembre avec Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux.