What If... ? : découvrez tout ce que l'on sait sur la saison 2

Maintenant que la première saison de « What If... ? » est terminée, on peut se demander ce que contiendra la deuxième. La scénariste du show A.C. Bradley a apporté quelques éléments de réponse.

What If... ? : une fin de saison explosive

Les deux derniers épisodes de cette saison 1 de What If... ? ont fait l'effet d'une bombe à retardement. Alors que le show proposait des épisodes sans conséquence, les deux derniers chapitres ont révolutionné, à leur manière, l’entièreté du Marvel Cinematic Universe (MCU). La série What If... ? a confirmé l'existence de nombreux multivers, a offert un méchant d'anthologie et a imaginé Les Gardiens du Multivers : une équipe hétéroclite inédite qui pourrait totalement revenir à l'avenir dans le MCU.

What If... ? ©Marvel Studios / Disney+

Les deux derniers volets de What If...? ont connecté le reste de la série, et ont ainsi offert une alternative inédite à la continuité classique du MCU. Quoi qu'il en soit, cette histoire sert de configuration pour la suite. À la fois pour la saison 2 de What If... ?, mais aussi pour le reste du MCU. Voici ce que l'on sait pour le moment de la saison 2 de What If... ?

Les Gardiens du Multivers vont revenir

A.C. Bradley a confirmé qu'une saison 2 de What If... ? était bien en préparation. Logiquement, Les Gardiens du Multivers devraient revenir. Le Gardien n'a pas effacé leur mémoire et chaque membre de cette nouvelle équipe va se rappeler de son combat contre Ultron. Un moyen pour Le Gardien de les garder sous la main et de les contacter de nouveau en cas de besoin. Surtout le Dark Dr Strange, qui reviendra à coup sûr !

La séquence post-générique du dernier épisode suggère également le retour de Captain Carter. Cette dernière retrouve en effet la trace de Steve Rogers, enfermé dans la toute première armure de Stark, repêchée des années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui sous-entend que ces deux personnages vont avoir un rôle à jouer dans la saison 2 de What If... ?

What If... ? ©Marvel Studios / Disney+

Mais Captain Carter n'est pas le seul personnage qui fera son retour dans la suite de What If... ? Selon A.C. Bradley, la saison 2 se concentrera également sur Gamora, et expliquera la manière dont elle a obtenu son armure dorée. Dans une récente interview avec Variety, le réalisateur Bryan Andrews et la scénariste A.C. Bradley ont confirmé que l'histoire de Gamora sera développée, mais pas seulement. L'épisode en question ramènera également Tony Stark, et plus précisément la version entraperçue dans le dernier épisode de la saison 1. Initialement, ce chapitre aurait dû être inclus dans la saison 1. Mais à cause de la pandémie de COVID-19, il faudra patienter jusqu'à la saison 2 :

En gros, ce qui s'est passé, c'est que nous avions initialement prévu un épisode plus tôt dans la saison qui était un épisode amusant, léger, vivant et respirant centré sur Tony Stark avec Gamora. Cependant, en raison de la pandémie de COVID, l'une de nos maisons d'animation a été touchée très durement, et l'épisode a dû être repoussé dans la saison 2, car il n'aurait pas été terminé à temps... Je pense que tout le monde va être surpris par ce chemin. Gamora obtient cette armure et sa relation avec Tony évolue, car ce sont évidemment de bons amis dans ce que nous préparons. Ce sera donc un univers amusant à voir, espérons-le, l'année prochaine. (...) C'est la promesse d'autres histoires à venir.

Le script est déjà prêt

Les scénarii de la saison 2 de What If...? sont déjà terminés. A.C. Bradley a affirmé qu'il s'agissait d'un exercice d’équilibre complexe entre ce qui peut être abordé et ce qu'il faut encore garder secret. De même, la nature croissante du MCU signifie qu'il y a énormément de possibilités à traiter :

Espérons que nous verrons des allusions à Eternals et Shang-Chi et aux personnages de Black Widow. Le plaisir de What If...? est que nous pouvons explorer l'ensemble du multivers infini, alors nous essayons de rebondir autant que nous le pouvons. Je veux jouer avec tous ces personnages. Je suis très excité à l'idée de montrer de nouveaux mondes, de nouveaux héros, etc...

En tout cas, même si cette saison 2 n'a pas encore de date de sortie, What If... ? reviendra. Reste maintenant à savoir si le show aura des conséquences sur la continuité classique du Marvel Cinematic Universe. Et surtout, si le Dr Strange dans Spider-Man : No Way Home est le sorcier suprême ambigu de la série What If... ?, ou le Stephen Strange habituel... Réponse en décembre prochain !