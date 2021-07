What If... ? : la série Marvel se dévoile dans une incroyable bande-annonce !

La série « Marvel’s What If… ? » vient de partager sa toute première bande-annonce. De premières images hallucinantes qui annoncent une approche totalement inédite dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

C’est quoi Marvel’s What If… ?

Dirigée par A.C. Bradley, cette série animée, attendue début août sur Disney+, reprend un concept bien connu des lecteurs de comics. En effet, l’idée de What if... ? n’est pas nouvelle. Les auteurs de comics ont imaginé ce monde alternatif, dans lequel les choses ne se déroulent pas de la même manière que dans le continuum temporel « normal ». Il s’agit d’une réalité parallèle, où les héros bien connus des fans ne vivent pas la même chose que ce qui était initialement prévu. Ainsi, Marvel Studios a décidé de porter ce concept novateur sur Disney+, à travers la série animée Marvel’s What If… ? Et la première bande-annonce est tout simplement sidérante…

Une bande-annonce hallucinante

Les fans hardcore de l’univers Marvel vont être aux anges face à cette proposition inédite. Cette première bande-annonce de What If... ? dévoile quelques éléments scénaristiques passionnants. Le trailer s’ouvre sur le premier Iron Man. Et tandis que ce dernier se fait une nouvelle fois attaquer par les terroristes, il est sauvé par Killmonger. Une action qui va changer la donne, puisque Tony Stark ne deviendra donc peut-être pas Iron Man. Autres exemples : T’Challa est devenu Star Lord à la place de Peter Quill, l’Agent Carter est devenue Captain Carter, tandis que Steve Rogers est resté l’homme frêle qu’on connaissait, et le Dr Strange semble devoir démêler tout ce galimatias sous les yeux du puissant Gardien. Ce dernier fait partie d’une puissante race extraterrestre brièvement abordée dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2. Prénommé Uatu, son but est de tout observer, tout retenir, sans jamais pouvoir intervenir. Il est également le narrateur de cette nouvelle série.

Marvel’s What If… ©Disney+ / Marvel Studios

Marvel’s What If… ? va donc reprendre et modifier toutes les grandes lignes du MCU depuis sa création à aujourd’hui. Mais la série va également aborder des notions inédites au sein de l’univers cinématographique Marvel, pourtant bien connues des lecteurs de comics. Ainsi A.C. Bradley prévoit, entre autres, de développer le célèbre Howard the Duck, d’introduire l’univers Marvel Zombie ou encore de changer l’histoire de Loki. La série est attendue 11 août sur la plateforme, et clairement, on ne cache pas notre excitation !