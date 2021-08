What If... ? : nos premières impressions sur cette nouvelle série Marvel

Dirigé par A.C. Bradley, le premier épisode de la série Marvel « What if… ? » est disponible sur Disney+. Alors que le show va proposer 10 épisodes, voici nos premières impressions.

What If… ? un premier épisode qui manque d’impact

A la base, le concept What If ? est évidemment issu des comics. Marvel Comics a décidé de sortir toute une gamme de romans graphiques qui se concentrent sur ce concept. L’idée est simple : reprendre des histoires emblématiques de La Maison des Idées, pour en transformer les termes, les circonstances, les enjeux ou encore le dénouement. Marvel Studios a donc décidé de développer l’idée en série animée. Le premier chapitre de la série What If... ? est disponible sur Disney+ depuis le 11 août dernier.

What If... ? ©Marvel Studios

Et ce premier épisode décide de se concentrer sur le film Captain America – First Avenger. Dans cette version alternative, c’est Peggy Carter qui se fait injecter le sérum du super-soldat pour devenir Captain Carter. Steve Rogers est donc au second plan, remplacé par une héroïne qui vient déjouer les mœurs masculines de l’époque. Un miroir logique et assez attendu, qui manque finalement de surprises. La faute, aussi, sûrement, à une bande-annonce qui décidait d’en montrer beaucoup trop à son public. Forcément, les connaisseurs devinent facilement ce qui va se dérouler au cours de cette intrigue alternative. Steve Rogers devient le premier Iron Man, et Captain Carter suit le même chemin que Captain America. Elle se sacrifie (en apparence) pour revenir dans le monde moderne.

What... If ? : un potentiel sans limite

Ce premier chapitre de What If... ? est donc légèrement téléphoné, et manque un peu de panache et d’impact. De même, le format 30 minutes ne permet pas de développer en profondeur ce concept pourtant si alléchant. L’épisode est un peu pressé, cependant l’animation est superbe, et ce concept n'a aucune barrière.

What If... ? ©Marvel Studios

En effet, même si ce premier chapitre est un peu décevant, surtout par rapport aux attentes, il permet cependant d’apporter un vent de fraîcheur dans l’univers Marvel. Le potentiel What If… ? est absolument sans limite, et peut partir dans des univers alternatifs passionnants. Chaque film, chaque histoire peut être reprise, transformée, améliorée. Pour cela, cependant, il va falloir davantage de créativité dans l’écriture des épisodes, et ne pas simplement se contenter de proposer une histoire miroir du film original. Il va falloir offrir plus d’originalité, et aller encore plus loin dans la représentation de ce What If… ? Mais on a confiance en Marvel Studios pour aller plus loin, et proposer ainsi des épisodes totalement hallucinants !