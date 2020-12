What if...? sur Disney+ : la série animée Marvel se dévoile dans un trailer ébouriffant

Marvel Studios a dévoilé une première bande-annonce de sa série animée "What if...?" qui sera disponible sur Disney+ en été 2021.

What if...? : le retour de la grande question

Combien de fois dans nos vies nous sommes-nous posés la question "Et si ?" concernant les décisions que nous prenons dans notre quotidien ? Alors si ce dilemme peut intervenir lors de questionnements aussi triviaux que "Et si j'avais commandé des sushis au lieu d'un pizza ?", imaginez l'impact qu'un tel raisonnement peut avoir s'il se déroule dans l'univers des super-héros Marvel ! C'est comme ça qu'est né le concept What if...? en comics en 1977.

What if...? ©Marvel Comics

Les numéros revenaient donc sur ces possibilités alternatives que tout bon fan s'est déjà imaginé et qui ont parfois ruiné des amitiés lors de débats enflammés. Ces bandes-dessinés alternaient les styles et le sérieux d'une parution pouvait très bien faire place à la comédie du numéro d'après. Le premier magazine à sortir se demandait "Et si Spider-Man avait rejoint les 4 Fantastiques ?", là où le treizième partait dans un délire en imaginant "Et si Conan le barbare vivait sur Terre à notre époque ?". Le champ était donc ouvert à tous les fantasmes, et certains thèmes abordés ont depuis servi de terreaux à des films bien réels.

Le numéro 7 "Et si quelqu'un d'autre était devenu Spider-Man ?" ressemble par exemple étrangement au sujet de départ de Spider-Man : New Generation, sorti en 2018, qui voyait plusieurs incarnations du héros se retrouver dans le même univers. Le film aura d'ailleurs une suite prévue pour une sortie en 2022. Quant à What if...?, sa résurrection ne se fera pas sur papier mais sur nos écrans de télé et d'ordinateur.

Un formidable champ d'expérimentations

Le concept de What if...? se décline en effet aujourd'hui en série animée et on comprend facilement que son principe puisse charmer puisque les possibilités sont infinies. Les seules limites sont l'imagination humaine, on n'a donc pas fini de découvrir de nouveaux épisodes si l'accueil est positif, et on voit mal comment il ne pourrait pas l'être en découvrant cette bande-annonce.

What if...? ©Marvel Studios

Au programme, et si Peggy Carter avait été choisi à la place de Steve Rogers pour devenir Captain America ? La jeune femme est à l'époque une agent des plus courageuses, comme elle le prouve d'ailleurs dans la série live Agent Carter qui lui était consacrée. On doit dire que c'est assez grisant de la découvrir en costume de super-héroïne, son bouclier aux couleurs du drapeau du Royaume-Uni. Autre épisode sur une idée plutôt rigolote, et si Yondu avait enlevé T'Challa (Black Panther) à la place de Peter Quill pour devenir Star-Lord ? Des images annoncent également un affrontement entre Bucky Barnes et un Captain America zombifié et un autre encore plus troublant entre Docteur Strange et lui-même !

What if...? ©Marvel Studios

La série verra apparaître de nombreux personnages cultes des films du MCU sortis depuis plus d'une décennie maintenant puisque la bande-annonce dévoile la présence d'Iron-Man, Hawkeye, le Collectionneur, Nick Fury, Loki, ou Captain Marvel. La très bonne nouvelle, c'est que tous les acteurs reviendront pour prêter leurs voix à leurs personnages aujourd'hui emblématiques.

Ce show est la première incursion de l'écurie Marvel Studios dans l'animation pour le service de streaming de Disney. La patte graphique est vraiment bluffante, avec beaucoup de personnalité et de sublimes effets sur le travail de la lumière.

Cette première saison de What if...? sera disponible sur Disney+ dès l'été 2021.