White Lines : trailer de la nouvelle série Netflix du créateur de La Casa de Papel

Le succès de "La Casa de Papel" a permis à son créateur, Álex Pina, de passer un deal avec Netflix pour la création de nouvelles séries. La première à voir le jour est "White Lines", qui a tout pour s'imposer comme un must-see addictif. Découvrez la première bande-annonce.

Netflix a dans son catalogue beaucoup de séries populaires. Mais certaines sont plus que ça, ce sont des phénomènes, qui agitent les réseaux sociaux dans tous les sens. La Casa de Papel est de cette trempe, comme en atteste encore l'énorme bruit provoqué par la saison 4 mise en ligne début avril sur la plateforme (voir notre critique). Son créateur, Álex Pina, reste dans l'actualité et s'apprête à proposer sa nouvelle création, en langue anglaise cette fois. Après avoir passé un deal avec Netflix, il s'est donc penché sur d'autres idées et peut ainsi nous sortir maintenant White Lines.

L'intrigue se déroule dans l'idyllique cadre d'Ibiza, citée que l'on connaît pour ses fêtes légendaires et son ambiance bouillante. C'est là-bas que se rend une jeune femme (Laura Haddock) pour découvrir les raisons derrière la mort de son frère, un DJ issu de Manchester qui avait une belle réputation dans le milieu. Elle retrouve ses anciens amis et va remuer des secrets désagréables. Alors que certains voudront la faire taire ou camoufler leurs actes passés, elle va insister jusqu'à obtenir les réponses qu'elle attend. Et s'il faudra se mettre en danger ou aller à l'encontre de ses propres limites, elle le fera.

White Lines, un futur carton ?

Du mystère et une ambiance caliente, White Lines promet de s'imposer comme une série qui risque de provoquer un intense binge-watching lors de son arrivée le mois prochain. Álex Pina joue toujours avec deux temporalités (passé et présent), comme dans La Casa de Papel, mais la construction de cette intrigue devrait être différente. On sent quand même qu'il met en marche sa science pour créer une intrigue qui tient en haleine et relance l'intérêt sans cesse. De ce point de vue, si on lui reconnaît des outrances, la série sur les braqueurs espagnols savait y faire pour nous divertir coûte que coûte. Il est encore trop tôt pour dire si White Lines va atteindre une popularité similaire mais ce ne serait pas étonnant que du monde en parle lors de sa diffusion qui est prévue le 15 mai sur Netflix.