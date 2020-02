White Stork : Tom Hiddleston (Loki) dans une série thriller pour Netflix

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En 2013, Netflix avait frappé très fort avec la série « House of Cards », devenue un modèle du thriller politique. La plateforme remet le couvert avec la commande de la série « White Stork », qui suivra un homme politique au passé compliqué, incarné par Tom Hiddleston.

Connu pour être un des super-vilains emblématiques du MCU, Loki, le vicieux demi-frère de Thor, l’acteur britannique Tom Hiddleston va prendre à sa charge un rôle plus réaliste. Il est en effet annoncé, selon Deadline, dans le premier rôle de la série White Stork, un thriller politique prenant place dans la classe dirigeante anglaise. Netflix a commandé dix épisodes à la société de production Eleven, à qui l’on doit notamment Sex Education.

Un homme politique au sombre passé

Tom Hiddleston incarnera James Cooper, un homme sélectionné pour faire campagne pour un siège au Parlement. À cette fin, une chercheuse du nom d’Asher Millan est chargée de le préparer et d’examiner son passé. Elle va découvrir de sombres secrets, potentiellement dévastateurs pour la carrière de James Cooper, son mariage, et même pour les puissantes personnalités impliquées dans sa campagne.

On peut faire confiance à l’entertainment britannique en ce qui concerne le genre du thriller politique. N’oublions pas que ce sont eux qui sont à l’origine du phénomène House of Cards, avec la première série de ce nom sortie en 1990, dont le carton avec Kevin Spacey et Robin Wright est une adaptation. Et dans un genre qui mêle le politique à l’action, l’excellente série Bodyguard est une autre preuve de leur savoir-faire.

Pour Tom Hiddleston, ce sera de nouveau l’occasion de briller sur le petit écran, après une performance très remarquée dans la mini-série The Night Manager, sortie en 2016, et pour laquelle il a reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans une mini-série en 2017. Pour le mettre en scène, le réalisateur danois Kristoffer Nyholm sera à la manœuvre. Son travail sur la série Taboo a de quoi enthousiasmer les curieux. La série White Stork est créée, écrite et produite par Christopher Dunlop.

Aucune date n’a été communiquée pour le moment, mais le planning de la production va devoir s’articuler autour de l’agenda Marvel de Tom Hiddleston, avec notamment la série Loki prévue pour la toute fin 2021.