Why Women Kill saison 2 : Paramount annonce la date de sortie en vidéo

Après presque deux ans d’absence, la série anthologique "Why Women Kill" sera bientôt de retour. Paramount + vient d’annoncer la date de sortie du nouveau chapitre avec un court trailer.

Why Women Kill, quand des femmes découvrent que leur mari les trompent

En 2019, le créateur de Desperate Housewives a dévoilé sa nouvelle série Why Women Kill. Sa trame nous plonge dans le quotidien de trois femmes vivant à des époques différentes, et n’ayant aucun lien apparent entre elles. Si ce n’est qu’elles découvrent toutes les trois un jour que leur mari les trompe. D’abord, dans les années 60, Beth est femme au foyer, et son époux la trompe avec une serveuse. Puis, 20 ans plus tard, Simone découvre que son mari a une liaison avec un homme. Enfin, de nos jours, la bisexuelle Taylor tente l’expérience du couple libre avec beaucoup de difficultés. Lorsqu’elles apprennent le comportement de leur mari respectif , les trois femmes ont le même désir : elles souhaitent se venger de celui qui les a trahies…

Why Women Kill © Paramount+

La première saison de Why Women Kill était portée par le trio interprété par Lucy Liu, Ginnifer Goodwin et Kirby Howell-Baptiste. À sa sortie, le show a cartonné. Elle est même devenue l’une des plus visionnées du catalogue de Paramount+, la plateforme de streaming du célèbre studio. Ce n’était donc pas étonnant d’apprendre quelques mois après le lancement de la première saison qu’une suite verrait le jour. Et il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de pouvoir la découvrir.

Why Women Kill de retour début juin

C’est à travers un court teaser que Paramount+ a décidé de nous dévoiler la date de sortie de la saison 2 de Why Women Kill. Celui-ci ne nous apprend absolument rien des intrigues de ce nouveau chapitre. On n’y voit même pas les personnages au centre de l’histoire. À la place, le studio a opté pour une animation montrant un papillon volant au-dessus de fleurs de couleur, et qui finit par se poser sur l’une d’elles, ensanglantée. La caméra s’écarte ensuite pour montrer que les fleurs en question ont la forme d’un cadavre. Une manière symbolique d’annoncer le retour de la série, qui s’amuse à illustrer que tout n’est pas toujours aussi idyllique qu’on le croit chez un couple.

Why Women Kill © Paramount+

Il faudra attendre un peu plus d’un mois avant de pouvoir découvrir les nouvelles histoires de la série. Le service de streaming du célèbre studio nous annonce ainsi que Why Women Kill reviendra le jeudi 3 juin prochain sur la plateforme.

Nick Frost parmi les acteurs de la nouvelle saison

On ne connaît pas encore les différentes époques qui seront explorées dans le nouveau chapitre de Why Women Kill, si le show renouvelle bien l’expérience de la première saison et nous propose trois histoires situées à des périodes différentes. En revanche, on en sait un peu plus sur sa distribution. Comme la série est une anthologie, on aura droit à un tout nouveau casting pour ce deuxième chapitre.

Pour le moment, on sait qu’au moins un des couples au centre de l’histoire vivra en 1949. Et les deux personnages, nommés Alma et Bertram, seront joués par Allison Tolman et Nick Frost. On peut donc s’attendre à des passages particulièrement drôles quand on connaît les différentes œuvres de l’acteur britannique. Quant au reste de la distribution de la nouvelle saison de Why Women Kill, on sait également que l’on pourra y voir Lana Parrilla, Matthew Daddario, B.K. Cannon, Jordane Christie et Veronica Falcón. Leurs rôles n’ont en revanche pas filtré pour le moment.

La deuxième saison comptera le même nombre d’épisodes que la première. On suivra donc les péripéties des nouveaux protagonistes pendant dix épisodes, qui dureront chacun environ une heure. C’est sur la chaîne M6 et la plateforme Salto qu’est diffusée la série en France.