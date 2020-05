Why Women Kill sur M6 : qu’attendre de la saison 2 ?

Alors que le dernier épisode de la première saison de "Why Women Kill" a été diffusé hier soir sur M6, la série aura droit à une saison 2. Mais, ainsi que l’a annoncé son créateur Marc Cherry, celle-ci proposera une intrigue totalement différente.

Why Women Kill est centrée sur trois femmes à trois époques différentes, qui ont un point commun : l’infidélité de leur mari. La première, Beth Ann Stanton (Ginnifer Goodwin), est une femme au foyer vivant dans les années 60. La deuxième, Simone Grove (Lucy Liu), qui vit dans les années 80, est une working girl qui découvre que son mari la trompe avec un homme. Enfin, Taylor Harding (Kirby Howell-Baptiste) vit de nos jours dans une relation libre, non sans difficultés. Et lorsqu’elles apprennent l’infidélité de leur mari, elles réagissent toutes de la même manière : elles veulent se venger.

La première saison a enfin livré son verdict. Les fans ont pu découvrir l’identité des trois victimes teasées depuis le début de la série, ainsi que la raison qui a poussé leur assassin à les tuer. La première saison était donc construite de manière à terminer l’histoire entamée lors du premier épisode. L’arc narratif des trois femmes au centre de l’intrigue a donc été complété.

Malgré cela, CBS All Access, qui diffuse la série, a bien commandé une deuxième saison. Mais celle-ci proposera une histoire très différente.

Why Women Kill va devenir une anthologie

Marc Cherry, le créateur de Why Women Kill, va orienter l’intrigue de la deuxième saison de la série dans une direction très différente. Même si la trahison sera toujours au cœur de l’histoire, elle sera centrée sur de tout nouveaux personnages. La série deviendra donc une anthologie. L’un des exemples les plus connus de ce format est la série de Ryan Murphy, American Horror Story.

Le créateur de Desperate Housewives et Devious Maids a eu cette idée bien avant que la première saison de Why Women Kill ne soit diffusée aux États-Unis. Il attendait donc juste le feu vert du réseau américain pour pouvoir raconter une toute nouvelle histoire.

Reste à savoir si, comme Ryan Murphy, qui réengage bon nombre de ses acteurs fétiches pour différentes saisons de la même série, Marc Cherry proposera des rôles complètement différents à des acteurs vus dans la première saison. Dans une interview pour Variety en août 2019, il avait révélé vouloir offrir un nouveau rôle à autant d’acteurs de la saison 1 que possible dans la suite de l'histoire. Jack Davenport, l'interprète de Karl Grove dans la première saison, s'était montré très enthousiaste à cette idée. On devrait donc revoir de nombreux acteurs de la première saison dans la suite de la série.

Le tournage de la deuxième saison de Why Women Kill n’a pas encore débuté. Il faudra donc patienter avant de pouvoir la découvrir, puisque les équipes de production devront attendre que la situation sanitaire leur permette de retrouver les plateaux.

On ne devrait donc pas pouvoir découvrir la suite de la série avant la deuxième moitié de 2021.