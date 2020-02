Will Ferrell et Paul Rudd se retrouvent pour la série The Shrink Next Door

Will Ferrell et Paul Rudd refont équipe, 17 ans après avoir partagé pour la dernière fois l’écran dans « Légendes vivantes ». Les deux acteurs vont se donner la réplique pour les besoins d’une série à l’humour noir tirée de faits réels. Une alliance qui promet de belles choses.

En 2004, Will Ferrell et Paul Rudd étaient réunis devant la caméra d’Adam McKay dans la comédie Présentateur vedette : La Légende de Ron Burgundy. Un titre majeur de la carrière de Ferrell, qui a sa petite réputation auprès des fans de comédies américaines et des aficionados de la galaxie Judd Apatow. Les deux acteurs se sont retrouvés, une dizaine d’années après, pour une suite un peu moins réputée. Tout cela nous rappelle, qu’avant d’être Ant-Man chez Marvel, Paul Rudd est davantage un acteur qui a plus d’une comédie à son actif. On a pu le voir, encore, dans la délirante série Living with Yourself diffusée l’année dernière sur Netflix. Il reste sur le petit écran pour un nouveau programme intitulé The Shrink Next Door.

Will Ferrell et Paul Rudd dans une relation docteur/patient toxique

Cette comédie noire produite par Media Rights Capital est adaptée du podcast éponyme de Wondery et Bloomberg sur des événements réels. Il sera question d’un psychiatre pour stars, le docteur Isaac « Ike » Herschkopf, et de sa relation avec un patient de longue date, Martin « Marty » Markowitz. Le professionnel est accusé d’avoir profité de sa position et de son pouvoir sur les autres à des fins personnelles. Durant ces séances, Ike s’introduit dans la vie de Marty plus qu’il ne devrait le faire, en allant même jusqu’à s’incruster dans son foyer. Il sera question de manipulation et de domination, mais avec une touche humoristique. Paul Rudd incarnera le docteur, quand Will Ferrell sera Marty. On peut s’attendre à de grands moments avec ces deux qui ne vont pas se lâcher.

Aucun diffuseur n’a encore décroché les droits mais The Hollywood Reporter annonce que des grands noms pourraient se positionner pour ajouter le programme à leur catalogue. On pose une petite pièce sur HBO, de notre côté. En attendant de voir Paul Rudd en psychiatre manipulateur, nous pourrons le suivre dans S.O.S Fantômes : L’héritage dès le 19 août 2020 dans nos salles. Cette année également, Will Ferrell devrait se signaler dans la comédie Eurovision de Netflix.