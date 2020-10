Willow : Disney+ confirme la suite en série

[MAJ 21/10/2020] Plus de 30 ans après, "Willow", le film culte de Ron Howard, va avoir droit à une suite. Pas sur le grand écran ni en film cependant, mais en série. Disney+ a confirmé le projet qui se déroulera deux ans après les événements et verra le retour de Warwick Davis.

Willow, de la fantasy culte

En 1988, Ron Howard livrait avec Willow une petite perle de fantasy. Dedans, Bavmorda, une reine tyrannique et maléfique domine le monde des Daïkinis (les humains). Mais une prophétie annonce la fin de son règne avec la naissance d'une élue. Elle ordonne alors de tuer tous les nouveaux nés. Mais une enfant parvient à être sauvée par sa nourrice et est recueillie par le peuple des Nelwyns, et notamment Willow (Warwick Davis). Ce dernier, malgré sa petite taille, se retrouve propulsé à devoir protéger l'enfant et est embarqué dans une aventure qui le dépasse au côté de Madmartigan (Val Kilmer), un chevalier déchu.

Bien que Willow n'ait pas été un très grand succès critique ni public à l'époque (un score honorable tout de même au box-office américain), il fait parti de ces œuvres des années 1980 devenues cultes. On y découvrait notamment le visage de Warwick Davis, qui jouait l'Ewok Wicket dans Le Retour du Jedi et que George Lucas (à l'origine du projet et à la production) a proposé. Il s'agit également d'un des très rares films à mettre en avant les personnes de petite taille.

La série Willow est confirmée

Voilà plus d'un an qu'on entend parler d'un possible reboot pour la plateforme Disney+. Ron Howard lui-même avait évoqué dans un podcast de Happy Sad Confused cette possibilité.

En fait, George Lucas a toujours parlé de la possibilité de faire une série "Willow". Ce serait génial, plus intime, et construit autour de ce personnage et de certains autres. Et Jon Kasdan a, je pense, une vision inspirée et cela pourrait être vraiment, vraiment cool.

Mais alors Willow reviendra-t-il en film ou en série ? Finalement, c'est le second choix qui a été confirmé, comme l'annonce TV Line. Disney+ aurait officiellement commandé la série à Lucasfilm qui se chargera de la production avec notamment Ron Howard. L'équipe de création comportera Jon M. Chu (Crazy Rich Asians) qui réalisera l'épisode pilote. Le rôle de showrunner sera assuré par Jonathan Kasdan (Solo) et Wendy Mericle (Arrow).

Warwick Davis sera de retour

Evidemment, on ne sait pas encore ce que racontera cette série Willow. Une suite existe déjà avec les trois tomes de Chronicles of the Shadow War. Mais pour le moment la production a simplement précisé que la série se déroulera deux ans après les événements du film avec de nouveaux personnages. De plus, le retour du héros a été confirmé. En effet, Warwick Davis sera bien présent pour incarner à nouveau Willow. La question qu'on se pose immédiatement est son âge. Plus de 30 ans se sont écoulés dans la vraie vie. Comment le faire paraître âgé de seulement deux ans de plus ? Un élément scénaristique pourrait expliquer sa prise d'âge. A moins que les effets numériques se chargent de le rajeunir.

Dans tous les cas, l'acteur s'est montré enthousiaste dans un communiqué de presse.

Tant de fans m'ont demandé au fil des ans si Willow ferait un retour, et maintenant je suis ravi de leur dire qu'il le fera effectivement. Beaucoup m'ont dit qu'ils avaient grandi avec Willow et que le film avait influencé leur vision de l'héroïsme dans notre propre monde. Si Willow Ufgood peut représenter le potentiel héroïque en chacun de nous, alors c'est un personnage que je suis extrêmement honoré de reprendre.

Aucune date de diffusion sur Disney+ n'est pour l'instant annoncée.