Willow : Warwick Davis de retour dans la bande-annonce de la série

Le héros féru de magie revient sur la plateforme Disney+ pour une série à son nom "Willow". Découvrez les premières images époustouflantes de cet univers surprenant, qui donnent envie d'en découvrir davantage.

34 ans plus tard...

34 ans. C'est ce qui sépare la sortie du film Willow de Ron Howard (1988) et la sortie imminente de la série éponyme prévue pour novembre 2022.

Dans le film, une prophétie annonçait la naissance d'une future princesse, délogeant la reine Bavmorda de son trône. Cette dernière décidait de tuer tous les nouveau-nés du royaume. Willow Ufgood (Warwick Davis) devenait alors le protecteur de l'enfant élu.

Des années après, le monde a besoin de Willow Ufgood et de sa magie. Tournée au Pays de Galles, là où l'œuvre originale a été filmée, la série suit les traces du long-métrage et propose une toute nouvelle histoire qui se déroule des années plus tard. Devenu bien plus sûr de lui, Willow se sert de sa sagesse et de ses pouvoirs magiques pour aider de nouvelles âmes.

Willow © Lucasfilm Ltd.

L'univers fantastique imaginé par George Lucas, Bob Dolman (au scénario) et Ron Howard revient sous de nouvelles couleurs. Ombres et lumières, magies et fantaisies, créatures et mythes, tout y est pour nous plonger à nouveau dans un monde féerique plein de dangers.

Les premières images dévoilées par Lucasfilm sont prometteuses. Elles montrent déjà de nouveaux personnages se battre pour leur vie, mais aussi l'iconique héros Willow Ufgood, toujours interprété par Warwick Davis.

Des novices au casting ?

L'acteur britannique reprend son personnage. Le temps a passé, et la nouvelle génération se doit de le connaître. Interprétant le professeur Flitwick et le gobelin Gripsec dans la saga Harry Potter, Warwick Davis est un habitué des univers magiques.

Présent dans plusieurs Star Wars, il multiplie les seconds rôles. Alors qu'avec Willow, il sera au centre de l'action.

On retrouve un casting très jeune pour accompagner l'expérimenté Warwick Davies. Dempsey Bryk, Ellie Bamber, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Tony Revolori et Amer Chadha-Patel incarneront chacun d'entre eux un personnage de ce monde fantastique.

Willow sortira le 30 novembre sur Disney+.