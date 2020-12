Winx Club : la série live action Netflix se dévoile

Elles auront enchanté le jeune public en animation, elles débarquent maintenant en prises de vues réelles, pour une série originale Netflix. "Destin : La saga Winx" présente ses héroïnes dans la première bande-annonce et lâche sa date de diffusion pour 2021.

Les Winx reviennent, en live action

Le Winx Club est apparu dans les années 2000 à la télévision, avec une série que le public français a d'abord découvert sur France 3. On y suivait dedans cinq jeunes femmes lors de leur passage à Alféa, une école où elles apprenaient à manier leurs pouvoirs. Car ces demoiselles sont des fées. Toutes différentes, elles avaient leur propre caractère, leur couleur de cheveux et leur costume. La plateforme Netflix a eu envie de ramener la franchise dans nos salons avec une autre série, en prises de vue réelles cette fois. Nous connaissons l'existence du projet depuis un moment mais les informations étaient maigres. Une bande-annonce vient de sortir et il est possible d'enfin cerner à quoi ressemblera Destin : La saga Winx. La mise en ligne de la première saison interviendra le 22 janvier 2021.

Destin : La saga Winx ©Netflix

Une adaptation loin d'être fidèle

On voit ce que Netflix cherche à faire avec la série : parler à un public de jeunes adultes en mélangeant le fantastique avec des problématiques récurrentes dans le genre (la découverte de soi, l'amour...). Visuellement, ça semble quand même très proche d'autres titres déjà sortis comme The Order, The Society ou Warrior Nun. Les spécificités de l'univers Winx serviront à se différencier de la masse, à condition que l'on ne s'éloigne pas trop de l'original. Quelques points connus sont reconnaissables mais on ne va pas avoir une copie totale. Des différences qui vont peut-être jouer en défaveur de la série. On sait que les fans de la première heure - même s'ils ont grandi depuis - aiment quand on ne met pas trop le bazar dans ce qu'ils connaissent.

La direction artistique générale a l'air de délaisser l'ambiance très colorée pour dériver vers quelque chose de plus dark. Ce choix d'ambiance était presque prévisible, à une époque où tout se veut un peu plus sombre (la dernière adaptation de Sabrina, sur Netflix aussi, est un exemple flagrant). Néanmoins, Destin : La saga Winx restera un programme qui ne lorgnera pas trop vers l'horreur et qui va gentiment poser des limites pour rester accessible au plus grand nombre.