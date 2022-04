Wonderman : Laurent Lafitte parfait en Bernard Tapie dans une première image

Actuellement en tournage, la série Netflix "Wonderman" racontera plusieurs décennies de la vie de Bernard Tapie, avec Laurent Lafitte pour interpréter le sulfureux homme d'affaires. Une première image vient d'être dévoilée, et elle est très convaincante.

La série biopic sur Bernard Tapie en tournage

Décédé le 3 octobre 2021 à l'âge de 78 ans, Bernard Tapie occupe dans la mémoire collective française. Homme politique, dirigeant d'entreprises, propriétaire d'Adidas et de l'Olympique de Marseille, mais aussi chanteur, animateur de télévision, acteur, son destin fut en effet celui d'un self-made man flamboyant.

Ministre de la Ville sous François Mitterrand, député français et européen, il fut aussi impliqué dans plusieurs scandales financiers et judiciaires, notamment l'affaire de corruption VA-OM en 1993. Son implication dans ce scandale lui a valu plusieurs mois d'incarcération à la prison de la Santé. Une dimension plus sombre qui a participé à sa légende, celle d'un homme entier, à la fois génial et sulfureux. Pour raconter sa vie, Netflix a lancé une série, Wonderman, pour laquelle Laurent Lafitte se glisse dans la peau de Bernard Tapie. Une première image a été dévoilée, et elle donne parfaitement le ton !

Bernard Tapie (Laurent Lafitte) - Wonderman ©Netflix

Une série ambitieuse menée par un beau casting

Le synopsis de la série, qui sera composée de 7 épisodes de 45mn chacun, fait preuve de simplicité :

Wonderman est une mini-série qui retrace le destin romanesque d’un personnage hors du commun. Tout au long des sept épisodes, Laurent Lafitte se glissera dans la peau de Bernard Tapie, à travers ses réussites et ses échecs.

"Romanesque" est le mot qui convient, pour cette série biographique qui s'autorisera néanmoins de la fiction, en jouant avec la source de fantasmes que pouvait être Bernard Tapie. Plus précisément, on pourra suivre l'homme depuis ses débuts professionnels, au milieu des années 60, jusqu'au début des années 90. Sur la photo dévoilée, on reconnaît en effet une esthétique très 70-80 avec le costume rayé, la montre, la Porsche 911 Targa. Et un Laurent Lafitte autour de la quarantaine, arborant un sympathique mulet.

Autour de lui, Joséphine Japy jouera son épouse Dominique. D'autres actrices et acteurs connus sont de la partie, notamment Fabrice Luchini, Antoine Reinartz et Patrick D'Assumçao, Ophélia Kolb, Alexandre Blazy, Sarah Suco et Hakim Jemili.