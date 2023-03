Woody Harrelson et Matthew McConaughey refont équipe dans une nouvelle série

C'est une nouvelle qui va rendre les fans de "True Detective" sacrément nostalgiques. En effet, 10 ans après avoir collaboré dans la saison 1 de l'anthologie policière, les deux acteurs Woody Harrelson et Matthew McConaughey vont remettre le couvert dans une série... beaucoup moins sombre.

Woody Harrelson/Matthew McConaughey : sacré duo

Habituée à lancer des séries cultes depuis deux décennies, la chaine HBO diffuse en 2013 True Detective. Le show a une particularité : chaque saison s'intéresse à une investigation criminelle, avec à chaque fois de nouveaux détectives (et donc, de nouveaux acteurs). Ainsi, pour la première saison, la série embauche ni plus ni moins que deux grands noms du cinéma : Woody Harrelson et Matthew McConaughey.

A cette époque, l'annonce est énorme puisque, contrairement à aujourd'hui, il est rare que les stars du grand écran travaillent dans des séries. La première saison voit donc le duo d'acteurs travailler brillamment ensemble, dans une saison tout aussi exceptionnelle. Ainsi, on se souviendra longtemps de la mise en scène macabre des différents épisodes ainsi que la réalisation géniale de Cary Fukunaga (qui se révèlera grâce à cette série)

Cependant, le grand succès de cette saison 1 de True Detective sera en grande partie dû aux talents de ses acteurs. Ainsi, grâce à cette série, Matthew McConaughey poursuivra sur sa résurrection de carrière entamée depuis le début des années 2010. Il remportera d'ailleurs l'Emmy Award du meilleur acteur pour sa performance.

Des larmes au rire

Les deux acteurs (qui sont également amis dans la vie) feront de nouveau équipe pour une série comme nous l'apprend Variety. En effet, ce projet qui ne possède pas encore de titre et qui est produit par le service streaming Apple TV+ sera, cette fois, comique. Ainsi, les deux acteurs incarneront peu ou prou leurs propres rôles mais dans une intrigue fictive puisque leurs familles respectives devront être amenées à vivre ensemble dans le ranch de Matthew McConaughey. La série aura pour showrunner David West Read (The Big Door Prize).

Ce n'est pas la première fois que Woody Harrelson et Matthew McConaughey sont réunis ensemble dans une comédie. En effet, bien avant True Detective, les deux hommes avaient travaillé ensemble sur En direct sur EdTV et Welcome to Hollywood.