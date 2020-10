World Beyond : qu’attendre du spin-off de The Walking Dead ?

Avec "World Beyond" l'univers de "The Walking Dead" continue de s'agrandir à partir du 2 octobre 2020 sur Amazon Prime Video. Un second spin-off qui met cette fois en scène des personnages plus jeunes, mais qui, d'après le showrunner et les interprètes, restera fidèle à la marque.

L’histoire de The Walking Dead : World Beyond

Dans The Walking Dead - World Beyond, second spin-off de The Walking Dead créé par Scott M. Gimple et Matthew Negrete, le monde se remet doucement de l'apocalypse provoquée par l'apparition de zombies. Des zones de vie sont sécurisées et les morts-vivants sont facilement maîtrisables. Mais pour les jeunes Hope et Iris, la vie n'est pas si merveilleuse depuis le départ de leur père, réquisitionné par la Civic Republic Military pour des recherches. Et alors que la lieutenant colonel Elizabeth Kublek se rend sur leur camp, elles reçoivent toutes les deux un mystérieux message de leur père. Elles décident alors d'aller contre les règles et partent à l'aventure avec deux autres garçons qui recherchent également des réponses.

Bien que ce spin-off se déroule dans le même univers que The Walking Dead, en partant de personnages relativement jeunes, World Beyond a d'abord été vu comme un teen drama. Mais alors qu'elle s'apprête à débuter sa diffusion le 2 octobre sur Amazon Prime Video pour la France, que réserve véritablement la série ? Pour le savoir, nous avons discuté avec le showrunner Matthew Negrete et les interprètes Alexa Mansour, Nicolas Cantu.

Un ton différent des autres séries The Walking Dead ?

D'abord le ton de la série sera légèrement différent. Non pas que le show sera plus enfantin, mais un sentiment d'espoir devrait prévaloir, comme l'explique Matthew Negrete :

World Beyond est différent à plusieurs niveaux. Le ton est un peu différent, il y a plus d’espoir dans celui-ci. Mais il y a aussi une sorte de nostalgie. Car il s'agit d’un passage à l’âge adulte en pleine apocalypse, donc les personnages devront grandir vite.

C'est également ce qu'a confirmé Alexa Mansour, l'interprète d'Hope qui insiste sur le fait que ces personnages ont dû grandir en pleine apocalypse.

La série va être différente dans le sens où on s’intéresse à un groupe de jeunes. Dans les autres séries les personnages sont plus âgés au moment où l'apocalypse arrive. Ici nos personnages ont grandi dans ce monde et leur jeunesse fait qu’ils ne s’inquiètent pas des conséquences de leurs actions. Mais cela permet d’amener beaucoup d’espoir dans la série.

Mais qu'on se rassure, World Beyond ne compte pas changer drastiquement de style par rapport à ses grandes sœurs et il est important d'insister sur le fait que l'univers reste le même, comme le note Nicolas Cantu, jeune acteur qui joue Elton dans la série.

L’idée est de montrer un monde qu’on a déjà pu voir pendant dix ans mais à travers un nouveau regard. On adopte une perspective beaucoup plus jeune, d’ailleurs le plateau de tournage a été conçu dans cet esprit. On peut voir la nature qui reprend sa place dans le monde. Les décors sont beaucoup plus verts, des arbres qui poussent à des endroits atypiques. Et évidemment les zombies sont différents. Ils sont parfois presque grotesques mais toujours dangereux et ont une part importante.

L’importance des personnages

De plus, en restant fidèle à l'esprit de The Walking Dead, World Beyond mettra d'abord l'accent sur les personnages plutôt que de proposer un show d'action avec des zombies à tuer. Selon le showrunner :

Cette saison est une quête pour des personnages qui quittent leur zone de confort. Et en même temps ils ont tous des problèmes personnels et des démons. Nous utilisons des flashback dans presque tous les épisodes pour donner des informations sur les personnages et l’histoire dans le monde présent.

Des connexions entre les séries et une suite déjà prévue

Enfin, World Beyond va servir à agrandir l'univers de The Walking Dead, il y aura donc inévitablement des connexions entre les séries, et notamment avec la Civic Republic Military sur laquelle on devrait en apprendre davantage nous annonce Matthew Negrete.

Il y a des choses qu’on a vues dans The Walking Dead qui impliquent nos personnages. Ce qu’on voit dans le pilote de World Beyond c’est que nos personnages existent dans le monde de la Civic Republic Military. Le processus est de découvrir qui est cette organisation, ce qu’ils veulent et leur rôle. On les a vu emporter Rick dans l’épisode 5 de la saison 9 de The Walking Dead. On ne sait pas ce qu’il est devenu.

Et ce qui pourrait faire la force de cette nouvelle série, c'est la vision sur moyen terme du showrunner, qui travaille déjà sur la saison 2 et imagine une conclusion en saison 3. AMC semble avoir confiance, avant même la diffusion de World Beyond. Espérons donc que le succès sera au rendez-vous.

Premier élément de réponse à partir du 2 octobre sur Amazon Prime Video.