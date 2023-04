X-Files : le retour de la série se précise, avec une star de Marvel

Diffusée entre 1993 et 2018, “X-Files” est une série qui a marqué son époque. Les fans du show seront donc heureux d’apprendre qu’un reboot serait actuellement en préparation. Et pas par n’importe qui.

X-Files : à la poursuite du paranormal

Depuis un bon demi-siècle, la télévision diffuse des séries SF. X-Files arrive cependant avec un concept très particulier dans les années 90 : celui du mélange entre enquêtes policières et phénomènes paranormaux. Ainsi, la série suit durant plusieurs saisons les aventures d’un duo qui marquera l’Histoire du petit écran : les agents Fox Mulder et Dana Scully. De 1993 à 2002, la Fox diffuse neuf saisons qui rendront fous les téléspectateurs durant 202 épisodes.

La série deviendra par la suite une véritable franchise avec de nombreux produits dérivés (jeux vidéo, jeux de société) et surtout deux films. X–Files fera un important retour pour des saisons 10 et 11, diffusées entre 2016 et 2018. Depuis la fin de la série, de nombreuses rumeurs faisaient état d’un retour de la série culte. Des news pourtant peu probables tant ses deux acteurs phares (David Duchovny et Gillian Anderson) connaissent ces dernières années un emploi du temps surbooké. Mais qui a dit que X-Files devait forcément revenir avec ces deux comédiens ?

X-Files ©FOX

Une nouvelle série à l’étude

Alors qu’un spin-off animé d’X-Files avait été annoncé par la Fox (mais dont la sortie est toujours incertaine), Chris Carter a fait une grosse annonce. En effet, le créateur et showrunner de la série lancée dans les années 90 était récemment invité sur le podcast On the Coast With Gloria Macarenko. Durant l’interview, il a déclaré qu’une nouvelle série X-Files devrait voir le jour. Cependant, il ne serait pas mêlé à ce reboot :

Je viens juste de parler avec ce jeune homme, Ryan Coogler, qui va relancer X-Files avec un casting issu de la diversité. Il a du pain sur la planche car on a couvert pas mal de terrain.

Pour rappel, Ryan Coogler est le réalisateur des deux films Black Panther. Celui qui s’est révélé avec Fruitvale Station est également responsable du premier opus de la saga Creed. Un reboot X-Files par le cinéaste serait à la fois curieux et très intéressant. On sait, en effet, que le réalisateur aime beaucoup incorporer des thématiques liées aux conflits raciaux. Cela vaudrait donc le coup d’oeil de voir comment Coogler mettrait sa touche à un objet aussi culte.