X-Files : des fans ont résolu un mystère vieux de 25 ans !

Pendant longtemps des fans se sont demandés quelle était cette chanson country dans un épisode de "X-Files". Ils ont désormais la réponse grâce à une drôle d'enquête menée sur X (anciennement Twitter).

X-Files et la chanson introuvable

X-Files (1993-2002) est une des séries cultes des années 1990. Un programme ancré dans la pop culture que le public français a pu découvrir dans un premier temps sur M6 grâce à La Trilogie du samedi. Durant une dizaine d'années, le show a passionné les spectateurs en offrant à chaque épisode une enquête menée par les agents du FBI Fox Mulder (David Duchovny) et Dana Scully (Gillian Anderson). Le duo était alors confronté à des phénomènes paranormaux liés à la possible présence d'extraterrestres... Et si Mulder croit au paranormal, Mulder, elle, tâche d'expliquer par la science les événements les plus fous auxquels ils sont confrontés.

X-Files ©FOX

Avec plus de 200 épisodes, X-Files a proposé une multitude de scénarios et a su varier dans les genres. Car au-delà de l'aspect SF, il est question dans la série de conspirations et de phénomène horrifiques. Ce qui n'a pas empêché le show de faire preuve d'une certaine légèreté parfois.

Pendant des années, il n'y a pas que Mulder et Scully qui ont tenté de résoudre des mystères. Les fans ont en effet longtemps bloqué sur un détail d'un épisode d'X-Files : une chanson introuvable. Plus précisément celle de l'épisode 5 de la saison 6, qui se fait entendre dans un bar. Cette musique country a visiblement été recherchée par de nombreux fans, comme l'atteste une utilisatrice de X (anciennement Twitter) qui vient d'offrir un thread drôle et passionnant sur le sujet, qui est devenu viral.

Une enquête menée sur X

L'internaute raconte avoir beaucoup aimé cette chanson et avoir voulu la retrouver. Malheureusement, même avec l'application Shazam ou en tapant les paroles sur internet, impossible de mettre la main dessus. S'ensuit alors une enquête folle et un recoupement d'informations entre plusieurs internautes. Car comme en atteste sa capture d'un post sur IMDB, elle n'est pas la seule à chercher cette chanson. Et sur Reddit, il y aurait même des personnes qui affirment chercher ce morceau depuis la première diffusion de l'épisode, en 1998 !

Vient alors d'abord l'hypothèse d'un morceau composé uniquement pour l'épisode. Mais pas question d'en rester là pour @laurenancona qui a d'abord essayé de retrouver Jeff Charbonneau, crédité comme monteur musical de l'épisode. À défaut d'avoir le nom du superviseur musical, celui-ci pourrait avoir des informations. Arrive alors une réponse du fameux "Jeff", par le biais de Rob Cairns, compositeur notamment de Love, Death & Robots.

D'après Jeff Charbonneau, il ne s'agirait pas d'une musique composée seulement pour l'épisode, mais un vrai morceau, probablement présent sur "un CD qui n'aurait pas été accessible au public et encore moins numérisé pour le streaming d'aujourd'hui". Malheureusement, le monteur musique n'a pas plus d'information...

Des professionnels s'en mêle

Mais quelqu'un d'autre ne tarde pas à trouver un nouvel indice pour faire avancer l'enquête, après avoir fouillé dans la cue-sheet, la feuille de montage qui donne le détail des musiques utilisées pour que la SACEM (pour la France) puisse reverser ensuite les royalties aux ayants-droit.

L'étau se resserre autour des deux derniers noms, jusqu'à ce que Jonathan Leahy, superviseur musical (entre autres sur Mr. Robot), n'intervienne à son tour. Il confirme alors qu'il s'agit bien d'une chanson écrite par Glenn Jordan et Dan Marfisi et titrée Staring at the Stars.

D'après lui, l'enregistrement n'a jamais été commercialisé. Mais voyant l'engouement des fans pour leur musique, Dan Marfisi aurait décidé d'y remédier. Le compositeur a annoncé qu'ils vont "essayer de publier la chanson dans les prochains jours".