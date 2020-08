X-Files : un spin-off comique et animé en préparation

La franchise X-Files revient... Mais pas forcément comme on l'attendait. Un nouveau projet de série animée est en préparation, pour ce qui semble être un spin-off très orienté vers un ton humoristique. Un complément assez improbable à l'univers de la série.

Un monument de la télévision

X-Files appartient au groupe restreint des monuments de l'histoire des séries. Inaugurée en 1993, elle a laissé une empreinte indélébile dans la pop culture et l'imaginaire collectif. Son duo central est autant culte. Les agents spéciaux Mulder et Scully sont chargés d'enquêter sur des dossiers paranormaux. Les deux sont complémentaires avec des avis différents sur ce qui touche à ce sujet. Mais ils vont se rendre compte ensemble que des choses étranges peuvent se produire. Les fans de science-fiction se sont régalés à suivre les affaires sur lesquelles étaient les personnages campés par David Duchovny et Gillian Anderson. Après des années d'absence, la série X-Files est revenue avec une onzième et dernière saison en 2018.

X-Files en version animée

Deadline rapporte que la franchise va continuer d'être en activité avec une nouvelle série. Elle se présente comme un spin-off en animation, sous le titre de The X-Files: Albuquerque. La Fox se lance dans ce projet alternatif qui prendra place dans le même univers que la série principale, en allant dans une autre direction. Faire une série drôle ne serait pas la première idée qu'on aurait eue en tête mais cela peut constituer un bon divertissement qui parlera aux fans en appliquant les codes qu'ils connaissent. Rocky Russo et Jeremy Sosenko sont chargés de développer le programme. On leur doit la déjantée comédie Paradise PD sur Netflix. Chris Carter, créateur d'X-Files, sera dans le coup comme producteur exécutif.

Le principe sera toujours de suivre des enquêtes liées à des événements paranormaux ou surnaturels. La tournure prise par les événements sera très humoristique. Pas de frissons ou de grands mystères à attendre, les ajouts à la licence seront à la marge. Les agents au centre du récit ne seront d'ailleurs pas Mulder et Scully mais deux autres personnages dont l'identité n'a pas été révélée. Ce qui prouve que nous sommes devant une nouveauté assez mineure par rapport à l'ensemble existant. Une équipe secondaire qui pourrait croiser certains personnages connus dans l'univers X-Files. Rien n'est encore indiqué sur la manière dont le spin-off trouvera des passerelles avec la série principale. Nous n'en savons pas plus sur la possible date de diffusion.