Disney Plus : les X-Men font leur grand retour dans une nouvelle série animée

Disney Plus a dévoilé les premières images de sa série animée "X-Men '97" qui fait suite à sa série culte des années 1990. Elle sera diffusée dès le 20 mars à un rythme hebdomadaire.

X-Men : The Animated Series : une série culte pour toute une génération

Dans le paysage des séries animées des années 90, X-Men: The Animated Series se distingue comme un véritable pilier, ayant marqué une génération de fans de Marvel et posé les fondations de ce que beaucoup considèrent comme l'âge d'or des dessins animés de super-héros. Lancée en 1992, cette série a non seulement introduit un large public aux X-Men, mais a également établi un standard élevé en matière de traitement des thèmes sociaux à travers le prisme de la fiction de super-héros.

Le succès de X-Men : The Animated Series repose en grande partie sur son casting de personnages, tirés directement des pages des comics Marvel. Des figures emblématiques telles que Wolverine, Cyclope, Jean Grey, Rogue, Gambit, Storm, et le professeur Charles Xavier ont été introduites à un public qui, pour certains, ne connaissait pas encore l'univers des X-Men.

En France, la série a été diffusée sous le titre X-Men sur la chaîne Fox Kids. En 2021, les deux premières saisons sont ajoutées sur Disney+, qui annonce également l'arrivée d'un reboot baptisé X-Men '97.

Disney dévoile les premières images de la série X-Men '97

Les fans de la première heure de la série animée X-Men ont eu droit hier à un retour en enfance avec les premières images de la suite, baptisée X-Men '97 sui sera diffusée sur Disney+ dès le 20 mars prochain.

Cette nouvelle série, produite par Marvel Animation, offre une continuité tant espérée pour les fans de longue date tout en introduisant ces personnages emblématiques à une nouvelle génération. Avec une diffusion exclusive sur Disney+ à partir du 20 mars, les 10 épisodes de X-Men '97 seront disponibles à un rythme hebdomadaire.

Les premières images promettent une série fidèle à l'esprit de l'originale, avec un retour des personnages iconiques tels que Cyclope, Jean Grey, Storm, Wolverine, et bien d'autres.