X-Men : Hugh Jackman redevient Wolverine le temps d'une interview

Hugh Jackman restera éternellement l'homme derrière le visage de Wolverine au cinéma. Tandis qu'il a raccroché le rôle, il reviendra pourtant une nouvelle fois parler de ce personnage emblématique au micro de "Storyboards", une série YouTube sur les coulisses des films Marvel.

Hugh Jackman : l'acteur indissociable de Wolverine

En 2000, Hugh Jackman est casté dans le premier opus de la franchise X-Men pour incarner le puissant Wolverine. Un rôle qui le suivra pendant des années puisque l'acteur a rempilé à 8 reprises dans ce rôle culte. Pendant 17 ans, du premier X-Men à Logan, Hugh Jackman a campé l'inégalable Wolverine. Alors que Ryan Reynolds voulait engendrer son retour dans la saga Deadpool, Hugh Jackman a refusé catégoriquement de revenir dans le rôle du mutant griffu, pour la plus grande déception des fans. Il l'affirme régulièrement : Wolverine c'est définitivement terminé pour lui...

Enfin, définitivement, peut-être pas. En effet, l'acteur a accepté de participer à Marvel's Storyboards, une série dans laquelle le dessinateur Joe Quesada interroge plusieurs personnalités. Et le premier épisode est porté par Hugh Jackman. Ce dernier se replonge dans la peau du mutant griffu. C'est en tout cas ce que dévoile la courte vidéo que Hugh Jackman a partagé sur son compte Instagram. Joe Quasada lui demande de lui montrer comment interpréter un bon Wolverine enragé. Hugh Jackman rigole, se lève et rejoue Wolverine une nouvelle fois, accompagné par le dessinateur. Et c'est toujours une joie de voir le comédien se donner dans le rôle du mutant, à grands coups de griffes, toujours habité par ce personnage qui le suivra sans doute jusqu'à la fin de sa carrière.

C'est quoi Marvel's Storyboards

Cette semaine, la série Marvel's Storyboards sera disponible sur YouTube. Initialement prévue pour Disney +, le show sera finalement mis en ligne gratuitement sur la chaîne YouTube de Marvel. La série est composée de 12 épisodes découpés en deux saisons. Elle comprendra de nombreuses interviews menées par le dessinateur Joe Quesada. Le premier épisode est prévu pour ce jeudi 23 juillet. Une entrée en matière en compagnie de Hugh Jackman, qui va donc revenir sur sa carrière dans la peau de Wolverine.

Marvel a publié un trailer de cette idée originale. Une bande-annonce qui présente Joe Quesada avec de nombreux intervenants, pas uniquement liés au monde des comics. En effet, la série n'abordera pas que l'univers de la bande-dessinée mais également d'autres histoires. Par exemple, le présentateur s'entretiendra avec Margaret Stohl, auteur de Life of Captain Marvel ; avec Robert Loper, compositeur de La Reine des Neiges ; ou encore avec le champion olympique de patinage artistique Johnny Weir. Tant de profils différents qui seront tous croqués par le dessinateur à la fin de chaque épisode. Marvel's Storyboards est à retrouver dès aujourd'hui sur YouTube.