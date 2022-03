XIII La conspiration : un grand acteur devait interpréter le rôle de XIII dans la mini-série

Pour l'adaptation en série en 2008 de la célèbre bande dessinée, c'est Stephen Dorff qui incarne XIII dans "XIII La conspiration". Un rôle dans lequel était initialement pressenti un autre acteur, star des années 90.

XIII : La conspiration, adaptation d'une bande dessinée culte

Sortie en 2008, la mini-série XIII : La conspiration adapte pour la première fois à l'écran la très célèbre série de bandes dessinées de Jean van Hamme et William Vance. Dix-neuf albums publiés entre 1984 et 2007 qui racontent sur le mode thriller les aventures d'un homme amnésique et pourchassé. À la recherche de son identité, il va se découvrir un passé tumultueux et des capacités physiques et de combat très particulières.

XIII : La conspiration ©Canal+

Inspirée du roman La Mémoire dans la peau de Robert Ludlum, adapté au cinéma par Doug Liman en 2002, la bande dessinée s'en écarte rapidement pour créer son propre univers. La mini-série de 2008, composée de deux épisodes de 90mn chacun et prologue de la série XIII: La série, diffusée elle à partir de 2011, s'écarte elle de la bande dessinée et se cherche une identité autre que celle créée pour les films avec Jason Bourne. Le rôle principal, celui de XIII, est tenu par Stephen Dorff. Mais d'autres acteurs étaient pressentis pour l'incarner, dont un acteur star des années 90.

Val Kilmer jugé trop vieux pour le rôle de XIII

Il est dans la série, tient le rôle du détestable et terrible antagoniste La Mangouste, et il s'agit de Val Kilmer. Et comme rapporté par TV Magazine à l'époque, l'acteur de Top Gun et de Heat avait été approché, mais finalement jugé trop âgé pour incarner le personnage principal.

XIII : La conspiration ©Canal+

Il ne fut pas le seul à être approché pour le rôle de XIII, puisque Hayden Christensen et Olivier Martinez ont été dans la short list, ce dernier ratant de peu l'obtention du rôle à cause d'un accent français trop marqué. Finalement, Stephen Dorff a obtenu le rôle et Val Kilmer celui de son ennemi juré, La Mangouste. Deux performances qui n'ont pas vraiment convaincu, et ont été notamment épinglées par USA Today.