Yasuke : c'est quoi cette nouvelle série animée prévue sur Netflix ?

Après de nombreuses rumeurs de projets cinématographiques consacrés à la vie de Yasuke, c'est Netflix qui va donc concrétiser la chose cette année avec une mini-série animée de six épisodes. Mais au fait, qui est Yasuke ?

Qui est Yasuke ?

Né au milieu du XVIème siècle, le futur Yasuke est capturé sur le continent africain avant d'être vendu comme esclave en Inde. Propriété des jésuites, il parcourt le monde à leurs côtés, et arrive au Japon en 1579. La couleur de sa peau intrigue les citoyens ainsi que le célèbre Oda Nobunaga. L'esclave est alors offert comme tribut au seigneur de guerre. Appelé Yasuke par son nouveau maître, il deviendra même son porteur d'arme. Ainsi commencera l'aventure de ce samouraï pas comme les autres au pays du Soleil Levant.

Depuis, faits réels ou supposés constituent la légende de Yasuke. Nul ne connaît exactement sa date de naissance et sa mort. Ce qui est sûr, c'est qu'il est rentré dans la postérité afro centriste en devenant l'un de ses symboles les plus marquants. En outre, il est également apparu brièvement dans les animes Hyouge Mono et Nobunaga Concerto. Même le groupe de rap français IAM lui a rendu hommage en intitulant son neuvième album Yasuke. Toutefois, il lui manquait une production dans laquelle il serait la vraie tête d'affiche. C'est désormais chose faite grâce à Netflix et sa future série Yasuke.

Afro Samouraï

Les succès de Get Out et Black Panther ont donné plus de confiance aux grands producteurs pour mettre en fiction des œuvres créées et portées par des personnalités noires. De ce fait, Yasuke est devenu ces dernières années un projet très sollicité. En effet, on parlait initialement d'un film éponyme porté par Chadwick Boseman. Néanmoins, l'idée a été abandonnée et est donc devenue une mini-série.

La série est créée par LeSean Thomas qui s'est distingué par le passé en réalisant plusieurs épisodes d'une série mélangeant arts martiaux et black power : The Boondocks. Il s'est également occupé d'un autre anime produit par Netflix : Cannon Busters. La série sera portée par l'acteur Lakeith Stanfield (Get Out, Atlanta, A couteaux tirés) qui doublera le samouraï. Lui aussi a déjà collaboré par le passé avec Netflix pour les besoins des films Death Note et Uncut Gems. Takeshi Koike (Lupin III : Mine Fujiko no Uso) se chargera quant à lui de la réalisation tandis que le rappeur Flying Lotus s'occupera de la musique.

En ce qui concerne l'intrigue, elle se détournera quelque peu de l'histoire vraie du guerrier noir en se déroulant dans un Japon féodal alternatif. Ainsi, on y suivra un Yasuke qui a décidé de prendre sa retraite après des années marquées par la violence. Seulement, il va devoir reprendre le katana pour protéger une mystérieuse fille poursuivie par des forces perverses.

Yasuke ©Netflix

Dans un communiqué, LeSean Thomas souligne sa joie de pouvoir mettre en scène un personnage aussi fascinant :

Yasuke est une fascinante et mystérieuse figure de l’histoire du Japon qui a suscité un intérêt croissant dans les médias au fil des décennies. J’ai appris pour la première fois son importance il y a une dizaine d'années. Le livre pour enfants Kuro-suke écrit par Kurusu Yoshio présentait des images qui ont piqué ma curiosité. Découvrir finalement que ce n’était pas un personnage de fiction, mais bien une personne réelle fut très excitant pour créer une histoire d’aventure

Produit par un studio japonais de talent

Ces dernières années, Netflix multiplie les productions originales "japanimées". Kengan Ashura, Baki ou bien encore Devilman Crybaby sont là pour le prouver. De même, Pacific Rim : Black ou bien encore Transformers : la trilogie de la Guerre pour Cybertron - Le Siège montrent qu'entre le Japon et les Etats-Unis, la collaboration animée continue sur la plateforme.

Yasuke est produit par MAPPA. Lancé en 2011, ce "jeune" studio est devenu en quelques années l'un des meilleurs du Japon. En effet, il a produit des hits tels que Terror in Resonance, Yuri on Ice et God of High School. Surtout, MAPPA s'est signalé récemment en animant coup sur coup deux gros mangas : Jujutsu Kaisen et la dernière saison de L'Attaque des Titans.

Souhaitons donc à Yasuke le même succès qu'une autre série animée du même genre qui avait marqué les années 2000 : Afro Samourai. Rendez-vous le 29 avril pour voir le résultat.