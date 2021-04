Yasuke sur Netflix : premier trailer sanglant pour le samouraï noir

La nouvelle d'une adaptation libre de la vie du samouraï noir Yasuke était en soi très réjouissante. A l'occasion de sa prochaine sortie, Netflix a dévoilé un premier teaser très alléchant. Avec un résultat qui pourrait rappeler le très bon "Afro Samurai."

Yasuke, le premier samouraï africain du Japon

Arrivé comme esclave au Japon en 1579, Yasuke est devenu célèbre pour avoir été le porteur d'arme du chef de guerre Oda Nobunaga. En effet, ses faits réels ou supposés ont contribué à sa légende, devenant un symbole de la pop-culture afro. Jusqu'ici, le samouraï n'avait pas connu de réelle adaptation sur sa propre vie. C'est désormais chose faite avec cette mini-série en six épisodes qui intègrera le catalogue Netflix le 29 avril.

Pour l'intrigue, elle sera quelque peu différente de l'histoire vraie du guerrier noir. Ainsi, elle prendra place dans un Japon féodal alternatif. On y suivra un Yasuke qui a pris sa retraite après des années marquées par la violence et la guerre. Seulement, il va devoir reprendre les armes pour protéger une mystérieuse fille poursuivie par des forces démoniaques.

Pour rappel, la série créée par LeSean Thomas (The Boondocks) sera portée par l'acteur nominé aux Oscars Lakeith Stanfield (Get Out, Atlanta, A couteaux tirés) qui doublera le samouraï. Yasuke devrait également se rapprocher musicalement de l'ambiance hip-hop d'Afro Samuraï et Samuraï Champloo puisque la bande-son sera composée par Flying Lotus.

Magie et scènes de combat au programme

Les premières images nous montrent que Yasuke sera bel et bien une série grandement influencée par les animés japonais. On rappelle d'ailleurs que c'est le studio MAPPA (actuellement en charge de la saison finale de L'Attaque des Titans) qui s'occupe de l'animation. Quant au design, il rappelle celui de Lupin the Third: The Woman Called Fujiko Mine. Surtout, Yasuke promet des affrontements sanglants, dans un univers qui mélangera Japon de l'ère Sengoku et heroïc fantasy.

Yasuke (Lakeith Stanfield) - Yasuke ©Netflix

Avec cette nouvelle série, Netflix promet de continuer à capitaliser sur le marché de l'anime. La plateforme a d'ailleurs annoncé sa volonté de diffuser plus d'une quarantaine de titres pour l'année 2021.

Yasuke sera disponible sur Netflix, à partir du 29 Avril.