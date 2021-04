Yasuke : une bande-annonce complétement folle pour la série animée Netflix

Netflix a dévoilé un nouveau trailer ébouriffant de "Yasuke", série animée assez incroyable à retrouver dès le 29 avril.

Yasuke : entre légende et réalité

Au Japon, le nom de Yasuke est attaché à un samouraï légendaire du 16ème siècle. S'il a marqué l'histoire plus que ses compagnons d'arme, c'est tout simplement parce qu'il est un ancien esclave noir. Autant dire qu'à l'époque, les gens avec cette couleur de peau ne courraient pas les rues de l'archipel Nippon presque coupé du monde. Pourtant, la légende raconte que, par son courage et sa maîtrise du combat au sabre, l'homme a même fini par devenir le porteur d'arme du chef de guerre Oda Nobunaga. Un honneur assez incroyable pour l'époque, et encore plus exceptionnel pour un étranger.

Yasuke ©Netflix

Difficile néanmoins, et encore plus aujourd'hui, de dénouer le vrai du faux, mais le fait est que ce genre de destin est absolument parfait pour donner naissance à un film ou une série télévisée. Netflix l'a bien compris et nous proposera dans quelques jours un animé du nom de Yasuke. Le personnage principal sera donc ce guerrier légendaire, mais, quand on découvre la nouvelle bande-annonce, il faut se dire que l'on est loin d'une série "basée sur des faits réels".

Quand la magie s'en mêle

Dès la lecture du synopsis, on savait en effet que Yasuke prendrait un angle bien différent de celui la réalité historique pour encrer sa narration. Le héros de la série s'est éloigné des conflits armés et tente de vivre un quotidien paisible loin du tumulte général. Pourtant, alors qu'une jeune fille tombe malade, il se voit forcé de reprendre les armes pour la sauver.

Quand on voit ces nouvelles images, on est surpris par la place donnée aux fantômes, esprits, démons, pouvoirs magiques... et même robots !

Yasuke ©Netflix

On sent que le créateur LeSean Thomas (The Boondocks) s'est bien amusé en mélangeant tous les genres pour offrir du grand spectacle au spectateur.

Le personnage principal est doublé par le très à la mode Lakeith Stanfield (Get Out, Atlanta, A couteaux tirés).

La première saison de 6 épisode de Yasuke sera disponible sur Netflix dès le 29 avril.